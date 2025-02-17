Сочные куриные рулетики с грибами и сыром: мясо точно не будет сухим
Чтобы куриное мясо точно не было сухим – приготовьте из него рулетики. Обязательно добавьте много натертого сыра, а также грибы, чтобы начинка была сочной. А для того, чтобы сверху была хрустящая корочка, добавьте панировку.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром и грибами опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Прекрасное дополнение к обеду или ужину.
Ингредиенты:
- фарш из куриных бедер – 600 г
Для начинки:
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- сливки 20% – 70 мл сливок 20%
- мука – 1/2 ст.л. муки
- немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп)
- сыр моцарелла – 100 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли.
2. Когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте.
3. В куриный фарш добавьте соль и тщательно перемешайте.
4. Разделите фарш на 5 равных частей.
5. На рукав для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно.
6. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сырой моцареллы. Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях.
7. Разогрейте духовку до 200 градусов с конвекцией и запекайте до золотистой корочки (примерно 20 минут).
8. Подавайте горячими, наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой.
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