Сочные куриные рулетики с грибами и сыром: мясо точно не будет сухим

Чтобы куриное мясо точно не было сухим – приготовьте из него рулетики. Обязательно добавьте много натертого сыра, а также грибы, чтобы начинка была сочной. А для того, чтобы сверху была хрустящая корочка, добавьте панировку.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром и грибами опубликована на кулинарной странице hot spicyua в Instagram. Прекрасное дополнение к обеду или ужину.

Ингредиенты:

фарш из куриных бедер – 600 г

Для начинки:

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

сливки 20% – 70 мл сливок 20%

мука – 1/2 ст.л. муки

немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп)

сыр моцарелла – 100 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли.

2. Когда грибы подрумянятся, добавьте сливки и муку, тщательно перемешайте.

3. В куриный фарш добавьте соль и тщательно перемешайте.

4. Разделите фарш на 5 равных частей.

5. На рукав для запекания выложите одну порцию фарша, разровняйте равномерно.

6. На середину выложите начинку из грибов, зелень и кусочки сырой моцареллы. Сформируйте рулетик, обваляйте его в панировочных сухарях.

7. Разогрейте духовку до 200 градусов с конвекцией и запекайте до золотистой корочки (примерно 20 минут).

8. Подавайте горячими, наслаждайтесь хрустящей корочкой и сочной начинкой.

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