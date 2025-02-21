Сочные утиные ножки в апельсиновом соусе: мясо просто тает во рту
Идеально дополнит вкус утиного мяса – сочный апельсиновый соус. С ним мясо будет обладать идеальным вкусом. Даже в том случае, если мясо достаточно жесткое.
Идея приготовления сочных утиных ножек в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Очень вкусно подать с картофельным пюре.
Ингредиенты:
- утиные ножки
- апельсин – 2 шт.
- соевый соус – 2 ст.л.
- белый винный уксус – 2 ст.л.
- мед – 1,5 ст л
- тимяна, орегано, соль, перец
Способ приготовления:
1. Выжать сок из одного апельсина.
2. Добавить соевый соус, винный уксус, мед, тимяне, орегано, перец.
3. Выложить утиные ножки в емкость.
4. Залить маринадом и оставить на 1-2 часа мариноваться (можно дольше).
5. Нарезать второй апельсин и выложить в форму для запекания.
6. Сверху выложить ножки, посолить их.
7. Вылить маринад в сотейник, варить на небольшом огне до легкого загустения.
8. Смазать маринадом ножки, накрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 190 градусов в час.
9. Время от времени достать, смазать маринадом, перевернуть.
10. Снять фольгу, еще раз смазать и оставить в духовке еще на 30 минут.
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