Сочные утиные ножки в апельсиновом соусе: мясо просто тает во рту

Идеально дополнит вкус утиного мяса – сочный апельсиновый соус. С ним мясо будет обладать идеальным вкусом. Даже в том случае, если мясо достаточно жесткое.

Видео дня

Идея приготовления сочных утиных ножек в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Очень вкусно подать с картофельным пюре.

Ингредиенты:

утиные ножки

апельсин – 2 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

белый винный уксус – 2 ст.л.

мед – 1,5 ст л

тимяна, орегано, соль, перец

Способ приготовления:

1. Выжать сок из одного апельсина.

2. Добавить соевый соус, винный уксус, мед, тимяне, орегано, перец.

3. Выложить утиные ножки в емкость.

4. Залить маринадом и оставить на 1-2 часа мариноваться (можно дольше).

5. Нарезать второй апельсин и выложить в форму для запекания.

6. Сверху выложить ножки, посолить их.

7. Вылить маринад в сотейник, варить на небольшом огне до легкого загустения.

8. Смазать маринадом ножки, накрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 190 градусов в час.

9. Время от времени достать, смазать маринадом, перевернуть.

10. Снять фольгу, еще раз смазать и оставить в духовке еще на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: