Сравнивают с Дубаем: названо идеальное место для зимнего отдыха

Аджман – самый маленький эмират, входящий в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), расположенный на западе полуострова Мусандам. Аджман часто остается в тени своих более известных соседей, Дубая и Абу-Даби. Однако именно эта подлинность делает его привлекательным для тех, кто ищет отдыха от суеты больших городов.

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Эксперты по путешествиям отмечают, что этот городок предлагает роскошный отдых по доступным ценам. Туристы могут наслаждаться премиальными курортами и впечатлениями вдвое дешевле, чем на других популярных направлениях.

Аджман расположен недалеко от Дубая и предлагает путешественникам весь спектр развлечений – от элитных ресторанов и расслабляющих спа-салонов до исторических достопримечательностей и местных ярких базаров

Этот эмират славится своими чистыми пляжами с белым песком. В отличие от соседних эмиратов, здесь меньше толпы, что позволяет насладиться спокойным отдыхом у моря. Многие гостиницы предлагают частные пляжи и разнообразные водные развлечения.

"Аджман – настоящая скрытая жемчужина, которая может предложить фантастический отдых с солнцем круглый год. Аджман постоянно инвестирует в свою туристическую инфраструктуру, создавая новые роскошные курорты, поля для гольфа и природные заповедники", – отметила Бетти Буше-Хобин, эксперт по путешествиям.

У эмирата богатая история, о чем свидетельствуют его многочисленные форты и музеи. Посетите Форт Аджмана, где расположен Национальный музей, чтобы познакомиться с историей эмирата и увидеть археологические находки.

Одной из особенностей Аджмана является его кораблестроительная верфь. Здесь вы можете увидеть, как местные мастера строят традиционные арабские суда – доу. Это уникальная возможность уйти в атмосферу прошлого и увидеть, как рождаются эти красивые корабли.

"Туристы могут вернуться в прошлое в музее Аджмана, расположенном в историческом форте 18-го века, или познакомиться с подлинными традициями бедуинов, такими как кемпинги, освещенные звездами, и почувствовать сельскую жизнь Масфута", – предлагает Буше-Хобин.

За пределами города расположены минеральные источники. Вода в них невероятно чистая и прозрачная, а по местным поверьям обладает лечебными свойствами.

Несмотря на спокойную атмосферу, Аджман имеет хорошо развитая инфраструктура. Здесь вы найдете современные отели, торговые центры, рестораны, а также различные развлекательные заведения.

Семьи могут наслаждаться аквапарком Funtastico, пары могут расслабиться в роскошных спа-центрах, а любители приключений могут попробовать сафари в пустыне или водные виды спорта.

Из Аджмана легко добраться до других эмиратов, таких как Дубай и Шарджа. Это позволяет сочетать пляжный отдых с экскурсиями и шоппингом.

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