Стрижка пикси возвращается в моду: какие звезды выбирали и как правильно укладывать

В мире моды и красоты тренды цикличны – то, что когда-то было популярно, обязательно возвращается, но уже в обновленном виде. Именно так произошло со стрижкой пикси – культовым образом, снова попавшим в тренды. Эта короткая, смелая и элегантная стрижка появилась еще в середине прошлого столетия, но продолжает оставаться выбором стильных и уверенных в себе женщин.

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Пикси не только подчеркивает черты лица и придает образу выразительности, но и является символом свободы, уверенности и самовыражения. Сегодня все больше звезд выбирают эту стрижку, доказывая, что короткие волосы могут быть не менее женственными и привлекательными, чем длинные локоны.

История стрижки пикси

Стрижка пикси впервые стала популярна в 1950-х годах, когда ее продемонстрировала легендарная актриса Одри Хепберн в фильме "Римские каникулы". Ее нежный и утонченный образ вдохновил женщин по всему миру на смелые перемены. В 1960-х годах эту стрижку сделала культовой модель Твигги, а в 1990-х – актриса Вайнона Райдер. Сегодня тренд возвращается с новыми вариациями и современными интерпретациями.

Кому подходит стрижка пикси

Главное преимущество пикси – ее универсальность. Она идеально подходит женщинам с выразительными чертами лица, подчеркивая скулы, глаза и линию шеи. Лучше всего такая стрижка подойдет обладательницам овальной, сердцевидной и квадратной формы лица. Однако современные вариации позволяют адаптировать пикси под любой тип внешности – играя с длиной, текстурой и объемом.

"Краткую стрижку можно регулировать, например, с помощью длины челки", - подчеркнул парикмахер Марко Алеччи.

Как уложить стрижку пикси

Благодаря разным техникам стрижку можно сделать элегантной, дерзкой, романтичной или даже креативной.

"Вы можете работать с гелем, воском для укладки, спреем и каждый раз придавать своим волосам совершенно другой вид. Придать стрижке пикси большего объема можно, зафиксировав волосы после укладки лаком", – отметил Марко Алеччи.

Гладкий и элегантный стиль – идеальный вариант для официальных мероприятий или строгого дресс-кода.

Нанесите на волосы термозащитное средство.

Выровняйте пряди с помощью фена и расчески или выравнивателя.

Зафиксируйте результат легкой восковой пастой или блестящим гелем.

Закрепите лаком для волос средней фиксации.

Легкая, несколько небрежная укладка подойдет для повседневного образа.

Нанесите немного пенки или текстурующего спрея на влажные волосы.

Высушите феном, приподнимая волосы пальцами для дополнительного объема.

Создайте легкую небрежность, распределив воск или гель по кончикам.

Для укладки с эффектом легких волн используйте мусс для объема перед сушкой.

Накрутите отдельные пряди, руками разбейте локоны, придав им естественный вид.

Закрепите лаком для упругой фиксации.

Какие звезды выбирают пикси

Несмотря на устоявшиеся стереотипы, короткая стрижка является удивительно универсальной. Это доказали такие иконы стиля, как Одри Хепберн, Линда Евангелиста, Зои Кравиц, Холли Берри и Шарлиз Терон, демонстрируя, насколько разнообразными и выразительными могут быть короткие волосы – главные, правильно подобрать форму и укладку. Благодаря топмоделям Грети Хофер и Грейс Элизабет, вернувшим пикси на подиумы, эта стрижка стала одной из главных тенденций 2025 года.

"Эта тенденция обязана возвращению эстетики 1990-х годов, когда стрижка пикси была в топе", – прокомментировал Юджин Смит, старший стилист John Frieda Salon в Нью-Йорке.

Эмма Стоун, Кара Делевинь и Шарлиз Терон продемонстрировали, как можно удачно стилизовать пикси.

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