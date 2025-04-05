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Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки
Если классические сырники уже надоели – приготовьте такое блюдо по-новому. Для основы очень вкусно использовать сыр сулугуни. Также для того, чтобы тесто не было очень мучным, в тесто добавьте манку.
Идея приготовления сырников из сыра сулугуни опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita vorotniuk в Instagram. Обычную муку нужно использовать только при формовке изделий, присыпав немного сверху.
Ингредиенты:
- творог 9% – 200 г
- сулугуни – 100 г
- желток – 1 шт.
- укроп – 3-5 веточек
- манка – 3 ст.л.
- мука для формования
Способ приготовления:
1. Смешать ингредиенты.
2. Отставить на 20 минут, чтобы манка набухла.
3. Из полученной массы сделать колбаску.
4.Режем на части и формируем сырники.
5. Жарить на небольшом огне.
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