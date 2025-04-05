Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

Если классические сырники уже надоели – приготовьте такое блюдо по-новому. Для основы очень вкусно использовать сыр сулугуни. Также для того, чтобы тесто не было очень мучным, в тесто добавьте манку.

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Идея приготовления сырников из сыра сулугуни опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita vorotniuk в Instagram. Обычную муку нужно использовать только при формовке изделий, присыпав немного сверху.

Ингредиенты:

творог 9% – 200 г

сулугуни – 100 г

желток – 1 шт.

укроп – 3-5 веточек

манка – 3 ст.л.

мука для формования

Способ приготовления:

1. Смешать ингредиенты.

2. Отставить на 20 минут, чтобы манка набухла.

3. Из полученной массы сделать колбаску.

4.Режем на части и формируем сырники.

5. Жарить на небольшом огне.

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