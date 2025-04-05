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Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
426
Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

Если классические сырники уже надоели – приготовьте такое блюдо по-новому. Для основы очень вкусно использовать сыр сулугуни. Также для того, чтобы тесто не было очень мучным, в тесто добавьте манку.

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Идея приготовления сырников из сыра сулугуни опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita vorotniuk в Instagram. Обычную муку нужно использовать только при формовке изделий, присыпав немного сверху.

Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

Ингредиенты:

  • творог 9% – 200 г
  • сулугуни – 100 г
  • желток – 1 шт.
  • укроп – 3-5 веточек
  • манка – 3 ст.л.
  • мука для формования

Способ приготовления:

Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

1. Смешать ингредиенты.

Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

2. Отставить на 20 минут, чтобы манка набухла.

3. Из полученной массы сделать колбаску.

Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

4.Режем на части и формируем сырники.

Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

5. Жарить на небольшом огне.

Сырники по-новому: какой сыр лучше использовать и что добавить вместо муки

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