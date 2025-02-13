Сытные горячие бутерброды с грибами и сыром для завтрака: готовятся 10 минут

Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для быстрого и сытного завтрака, а также перекуса. Для начинки можно взять любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, с грибами и крем-сыром.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

лук – 2 шт.

тостовый хлеб квадратный – 12 шт.

укроп – небольшой пучок

ир твердый (лучше моцарелла) – 180-200 г

крем-сыр – 130-175 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду подобрать масло, выложить лук и шампиньоны и обжаривать постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложить в емкость для охлаждения до комнатной температуры.

2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелконарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.

3. На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-13 минут.

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