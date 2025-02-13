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Сытные горячие бутерброды с грибами и сыром для завтрака: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
285
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для быстрого и сытного завтрака, а также перекуса. Для начинки можно взять любые продукты. 

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Горячие бутерброды с грибами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, с грибами и крем-сыром. 

Рецепт бутербродов

Ингредиенты: 

  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • тостовый хлеб квадратный – 12 шт.
  • укроп – небольшой пучок 
  • ир твердый (лучше моцарелла) – 180-200 г
  • крем-сыр – 130-175 г
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Шампиньоны промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Лук нарезать тоже маленькими кубиками. На раскаленную сковороду подобрать масло, выложить лук и шампиньоны и обжаривать постоянно помешивая до золотистого цвета. Переложить в емкость для охлаждения до комнатной температуры.

Грибы для начинки

2. Сыр натереть на мелкую терку, добавить мелконарезанную петрушку, крем-сыр и обжаренные грибы с луком, добавить соль и перемешать.

Приготовление блюда

3. На пергамент переложить хлеб, выложить начинку, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-13 минут.

Готовые бутерброды

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