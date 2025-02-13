Вкусные жареные шампиньоны на скорую руку: как приготовить универсальное блюдо на любой случай
Шампиньоны – очень универсальный и простой в приготовлении продукт. Он не требует большого количества ингредиентов или длительной обработки для удачного вкуса. Грибы достаточно просто правильно пожарить.
Идея приготовления быстрых жареных шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Обязательно используйте для подачи нежный соус.
Ингредиенты:
- шампиньоны маленькие – 0,5 кг.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- соевый соус – 3-4 ст.л.
- копченая паприка – 1 ст.л.
- чили – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сковороду хорошо разогреть с добавлением растительного масла.
2. Вымытые и сухие грибы высыпать на сковородку.
3. Жарить на максимальном огне 5-7 минут, чтобы они стали золотистыми.
4. Добавить лук и чеснок.
5. Жарить на максимуме еще 5-7 минут.
6. Добавить специи.
7. Подавать с соусом и зеленью
Для соуса смешать следующие ингредиенты в пропорции 1:1
- йогурт без примесей и сметану добавить
- чеснок
- соль/перец
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