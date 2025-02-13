Вкусные жареные шампиньоны на скорую руку: как приготовить универсальное блюдо на любой случай

Шампиньоны – очень универсальный и простой в приготовлении продукт. Он не требует большого количества ингредиентов или длительной обработки для удачного вкуса. Грибы достаточно просто правильно пожарить.

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Идея приготовления быстрых жареных шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Обязательно используйте для подачи нежный соус.

Ингредиенты:

шампиньоны маленькие – 0,5 кг.

лук – 1 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

соевый соус – 3-4 ст.л.

копченая паприка – 1 ст.л.

чили – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сковороду хорошо разогреть с добавлением растительного масла.

2. Вымытые и сухие грибы высыпать на сковородку.

3. Жарить на максимальном огне 5-7 минут, чтобы они стали золотистыми.

4. Добавить лук и чеснок.

5. Жарить на максимуме еще 5-7 минут.

6. Добавить специи.

7. Подавать с соусом и зеленью

Для соуса смешать следующие ингредиенты в пропорции 1:1

йогурт без примесей и сметану добавить

чеснок

соль/перец

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