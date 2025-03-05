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Сытные картофельные зразы с грибами и фаршем: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт зраз

Картофельные зразы – одно из самых простых и сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с разными начинками – грибы, капуста, мясо. 

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Жареные зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с куриным мясо и грибами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • картофель 1 кг
  • яйцо 1 шт
  • мука 3 ст.л.
  • соль по вкусу
  • перец

Начинка:

  • грибы, лук, морковь, фарш
  • зубчик чеснока
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Начинка: обжарить лук с морковью, подобрать грибы, жарить до испарения влаги, добавить фарш и тушить до готовности, в конце посолить и добавить специи.

Начинка для зраз

2. Тесто: картошку отварить до готовности, очистить, сделать из нее пюре, добавить яйцо, соль, перец, перемешать.

Тесто для блюда

3. Сформировать зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.

Сколько готовить блюдо

4. Обжарить до готовности с двух сторон.

Готовые зразы

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