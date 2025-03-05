Сытные картофельные зразы с грибами и фаршем: рецепт блюда для ужина
Картофельные зразы – одно из самых простых и сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с разными начинками – грибы, капуста, мясо.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с куриным мясо и грибами.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- яйцо 1 шт
- мука 3 ст.л.
- соль по вкусу
- перец
Начинка:
- грибы, лук, морковь, фарш
- зубчик чеснока
- зелень
Способ приготовления:
1. Начинка: обжарить лук с морковью, подобрать грибы, жарить до испарения влаги, добавить фарш и тушить до готовности, в конце посолить и добавить специи.
2. Тесто: картошку отварить до готовности, очистить, сделать из нее пюре, добавить яйцо, соль, перец, перемешать.
3. Сформировать зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.
4. Обжарить до готовности с двух сторон.
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