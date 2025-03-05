Сытные картофельные зразы с грибами и фаршем: рецепт блюда для ужина

Картофельные зразы – одно из самых простых и сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с разными начинками – грибы, капуста, мясо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных картофельных зраз, с куриным мясо и грибами.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

яйцо 1 шт

мука 3 ст.л.

соль по вкусу

перец

Начинка:

грибы, лук, морковь, фарш

зубчик чеснока

зелень

Способ приготовления:

1. Начинка: обжарить лук с морковью, подобрать грибы, жарить до испарения влаги, добавить фарш и тушить до готовности, в конце посолить и добавить специи.

2. Тесто: картошку отварить до готовности, очистить, сделать из нее пюре, добавить яйцо, соль, перец, перемешать.

3. Сформировать зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.

4. Обжарить до готовности с двух сторон.

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