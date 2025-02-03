Сытные лодочки в духовке для обеда: готовятся элементарно

Картофель и куриное филе – это ингредиенты, которые прекрасно сочетаются между собой в любом блюде. Например, можно сделать вкусные и сочные лодочки. Они быстро запекаются и не требуют особого внимания.

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Идея приготовления сочных куриных лодочек с сыром в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Вероники с ником veronika food blog в Instagram. Филе точно не будет сухим.

Ингредиенты на 6 порций:

картофель среднего размера – 6-8 шт.

куриное филе – 2 шт.

грибы среднего размера – 6-7 шт.

твердый сыр

масло

соль и перец – по вкусу

молотая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистить картофель и порезать кольцами среднего размера.

2. К картофелю добавить масло, соль и перец по вкусу.

3. Все перемешать.

4. Куриное филе помыть и порезать кубиками.

5. К филе добавить масло, соль и молотую паприку по вкусу.

6. Все перемешать.

7. Помыть грибы и порезать слайсами.

8. Сыр натереть на большой терке.

9. Сделать из пергамента лодочки.

10. Выложить картофель, мясо, грибы и все посыпать сыром.

11. Готовить в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Обязательно проверить готовность.

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