Сытные лодочки в духовке для обеда: готовятся элементарно
Картофель и куриное филе – это ингредиенты, которые прекрасно сочетаются между собой в любом блюде. Например, можно сделать вкусные и сочные лодочки. Они быстро запекаются и не требуют особого внимания.
Идея приготовления сочных куриных лодочек с сыром в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Вероники с ником veronika food blog в Instagram. Филе точно не будет сухим.
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель среднего размера – 6-8 шт.
- куриное филе – 2 шт.
- грибы среднего размера – 6-7 шт.
- твердый сыр
- масло
- соль и перец – по вкусу
- молотая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистить картофель и порезать кольцами среднего размера.
2. К картофелю добавить масло, соль и перец по вкусу.
3. Все перемешать.
4. Куриное филе помыть и порезать кубиками.
5. К филе добавить масло, соль и молотую паприку по вкусу.
6. Все перемешать.
7. Помыть грибы и порезать слайсами.
8. Сыр натереть на большой терке.
9. Сделать из пергамента лодочки.
10. Выложить картофель, мясо, грибы и все посыпать сыром.
11. Готовить в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Обязательно проверить готовность.
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