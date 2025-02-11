Сытный и очень вкусный салат по-азиатски для ужина с пикантным соусом: простой рецепт блюда для всей семьи

Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, выбирайте для основы филе, морепродукты, мясо, а также обязательно овощи в любом виде, как сырые, так и запеченные, вареные.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из филе, с овощами и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

филе курицы

1 сладкий перец

1 фиолетовый лук

укроп, петрушка

Для заправки:

масло

130 г. томатного пюре

50 г. соевого соуса

соль по вкусу

1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

1. Сначала отвариваем филе курицы.

2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лук фиолетовый.

3. Готовое филе нарезаем полосками.

4. Для заправки: на сковороде совмещаем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.

5. Полейте готовый салат заправкой, перемешайте и можно есть!

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