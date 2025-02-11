Сытный и очень вкусный салат по-азиатски для ужина с пикантным соусом: простой рецепт блюда для всей семьи
Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, выбирайте для основы филе, морепродукты, мясо, а также обязательно овощи в любом виде, как сырые, так и запеченные, вареные.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из филе, с овощами и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- филе курицы
- 1 сладкий перец
- 1 фиолетовый лук
- укроп, петрушка
Для заправки:
- масло
- 130 г. томатного пюре
- 50 г. соевого соуса
- соль по вкусу
- 1 ч.л. копченой паприки
Способ приготовления:
1. Сначала отвариваем филе курицы.
2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лук фиолетовый.
3. Готовое филе нарезаем полосками.
4. Для заправки: на сковороде совмещаем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.
5. Полейте готовый салат заправкой, перемешайте и можно есть!
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