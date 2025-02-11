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Сытный и очень вкусный салат по-азиатски для ужина с пикантным соусом: простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
210
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, выбирайте для основы филе, морепродукты, мясо, а также обязательно овощи в любом виде, как сырые, так и запеченные, вареные. 

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Сытный салат с филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из филе, с овощами и вкусной заправкой.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • 1 сладкий перец
  • 1 фиолетовый лук
  • укроп, петрушка

Для заправки:

  • масло
  • 130 г. томатного пюре
  • 50 г. соевого соуса
  • соль по вкусу
  • 1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления: 

1. Сначала отвариваем филе курицы.

Филе для блюда

2. Овощи нарезаем полукольцами, перец лучше брать красный сладкий, а лук фиолетовый.

Свежие овощи

3. Готовое филе нарезаем полосками.

Приготовление блюда

4. Для заправки: на сковороде совмещаем все ингредиенты и прогреваем 2 минуты на среднем огне.

Заправка для салата

5. Полейте готовый салат заправкой, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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