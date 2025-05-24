Такого вы еще не видели: лучшие фильмы о клонах

Клонирование людей – одна из самых ярких и одновременно самых тревожных тем в научной фантастике. На экранах она оживает через драмы идентичности, конфликты самосознания и борьбу за право быть "настоящим".

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Если в реальном мире клонирование человека остается непростым и маловероятным процессом, то в кино сценаристы давно заправляют судьбами клонов так, как заблагорассудится. OBOZ.UA публикует топ фильмов в этом жанре.

Мики 17

Жанр: научно-фантастическая черная комедия.

Премьера: 2025.

В 2054 году Мики Барнз соглашается на безнадежную работу "восстанавливаемого сотрудника" в колонии на планете Нифльхейм. Его тело – расходный материал: каждый раз, когда Мики погибает, работодатели выращивают новое и загружают резервную копию памяти.

Но все меняется, когда 17-я версия выживает и возвращается только чтобы найти дома уже нового, 18-го Мики. И тут начинается самое интересное: два клона с одинаковыми воспоминаниями должны выяснить, кто из них имеет право на существование.

Фильм поднимает классическую для жанра тему – личность против копии, но делает это с иронией и глубоким философским подтекстом. Подобно сериалу "Разрыв", он показывает, как смерть может быть не телесной, а сознательной – когда стирается уникальный опыт.

Луна

Жанр: фантастическая драма.

Премьера: 2009.

Сэм Белл работает на Луне, добывает гелий-3 и ждет возвращения домой. Но за две недели до конца вахты попадает в аварию и видит перед собой еще одного Сэма. Оба оказываются клонами, созданными жестокой корпорацией для бесконечной эксплуатации.

Режиссер Дункан Джонс с мизерным бюджетом создал одну из самых сильных психологических историй о клонировании, которая ставит вопрос: что делает нас нами – опыт, воспоминания, тело или желание быть свободным?

Черное зеркало: За морем (Black Mirror: Beyond the Sea)

Жанр: фантастика, антиутопия.

Премьера: 2023.

Двое астронавтов работают на далекой космической станции, но благодаря технологии переноса сознания могут на несколько часов возвращаться в свои клоны на Земле, чтобы побыть с семьей. Это как бы идеальный компромисс. Но когда одна из таких "домашних телесных оболочек" терпит трагедию, исчезает граница между телом, сознанием и правом на жизнь.

Этот эпизод – психологически выдержанная и драматически мощная вариация на тему клонирования в условиях межпланетной изоляции. Создается не просто замена человека, а раздвоение его реальностей.

Остров

Жанр: фантастический боевик, антиутопия.

Премьера: 2005.

В закрытом комплексе клоны живут в надежде вырваться на райский "остров". На самом же деле они – биоматериал для богачей, которые стремятся к долгой жизни. Каждый выигрыш в лотерее означает, что тебя ждет операционная, а не пляж.

Этот фильм стал голливудской версией ужасов клонирования, где яркая форма скрывает темную суть: человек, считающий себя полноценным, может оказаться "запасной частью".

Никогда не отпускай меня

Жанр: фантастическая антиутопия, драма.

Премьера: 2010.

В альтернативной Великобритании клонирование узаконено: детей выращивают в школах-интернатах, воспитывают, дают им элементарную культуру – но с единственной целью: стать донорами органов. Главные герои – Кэти, Томми и Рут – пытаются найти свое "человеческое" место в мире, который воспринимает их как изделия.

Это трагическая, нежная и очень тихая история, которая ставит простой, но болезненный вопрос: если у клона есть сердце, душа, любовь – разве он не человек?

Репродукция

Жанр: фантастический триллер.

Премьера: 2018.

В этом фильме с Киану Ривзом в главной роли клонирование людей уже давно стало реальностью. Проблема в другом: как перенести человеческое сознание в искусственное или клонированное тело без сбоев?

Главный герой, ученый-нейробиолог Уилл Фостер, проводит эксперименты по переносу сознания в человекоподобных андроидов. Но первый удачный случай завершился провалом – тело "проснулось", но мозг не выдержал цифровой нагрузки и сошел с ума.

И именно тогда происходит личная трагедия: авария уносит жизни его жены и троих детей. Пренебрегая всеми моральными, юридическими и научными нормами, Уилл решает вернуть родных, скопировав их сознание в выращенные клоны. Проблема в том, что ресурсов хватает только на три тела – а значит, одного ребенка придется вычеркнуть. Буквально.

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