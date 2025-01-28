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Теплый салат с печенью, зеленью и апельсином: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
186
Теплый салат с печенью, зеленью и апельсином: рецепт сытного и быстрого блюда

Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных паштетов, салатов, закусок. Еще ее можно очень вкусно запечь, пожарить с овощами и специями, а если добавить сметану, печень станет очень нежной.

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Вкусный салат с печенью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из печени, с зеленью и апельсином.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Печень – 350 г
  • Микс салата
  • Апельсин – 1 шт.
  • Кукурузный крахмал – 2 ст.л
  • Соевый соус – 3 ст.л
  • Мед – 1 ч.л

Заправка:

  • Оливковое масло – 4 ст.л
  • Сок апельсина – 3 ст.л
  • Сок лимона – 1 ст.л
  • Зернистая горчица – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Нарезаем печень на половинки, слегка солим и обваливаем в крахмале, на сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем кусочки печени в течение 4-5 минут, затем добавляем мед и соевый соус, готовим еще 2-3 минуты.

Жареная печень

2. Апельсин очищаем от пленок. Нарезаем дольками.

Апельсин для салата

3. На листья салата выкладываем апельсин и теплую печень.

Соус для блюда

4. Делаем заправку и поливаем салат соусом перед подачей.

Готовый салат

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