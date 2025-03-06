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Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
186
Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

Мясо и овощи – это продукты, которые отлично сочетаются в любом блюде. А для того чтобы у вас получился полезный обед, все можно просто запечь. Особую сочность придаст соус.

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Идея приготовления запеченного мяса с овощами на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень быстро и вкусно.

Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • филе куриное (или другое нежирное мясо) – 400 г.
  • картофель – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 5 зубцов.
  • масло – 30 г.
  • мука – 2 ст.л.
  • паста томатно – 60 г.
  • вода – 300 г.
  • лавровые листья – 3 шт.
  • соль, перец, излюбленные специи.

Способ приготовления:

Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

1. Нарезать мясо и овощи.

2. Выложить в одну емкость.

Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

3. Добавить остальные ингредиенты.

Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

4. Все тщательно перемешать.

Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

5. Накрыть фольгой.

6. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.

Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

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