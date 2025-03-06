Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов

Мясо и овощи – это продукты, которые отлично сочетаются в любом блюде. А для того чтобы у вас получился полезный обед, все можно просто запечь. Особую сочность придаст соус.

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Идея приготовления запеченного мяса с овощами на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень быстро и вкусно.

Ингредиенты:

филе куриное (или другое нежирное мясо) – 400 г.

картофель – 3 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 5 зубцов.

масло – 30 г.

мука – 2 ст.л.

паста томатно – 60 г.

вода – 300 г.

лавровые листья – 3 шт.

соль, перец, излюбленные специи.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо и овощи.

2. Выложить в одну емкость.

3. Добавить остальные ингредиенты.

4. Все тщательно перемешать.

5. Накрыть фольгой.

6. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.

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