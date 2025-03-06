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Только мясо и овощи: как приготовить сытный обед из простых ингредиентов
Мясо и овощи – это продукты, которые отлично сочетаются в любом блюде. А для того чтобы у вас получился полезный обед, все можно просто запечь. Особую сочность придаст соус.
Идея приготовления запеченного мяса с овощами на обед опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- филе куриное (или другое нежирное мясо) – 400 г.
- картофель – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 5 зубцов.
- масло – 30 г.
- мука – 2 ст.л.
- паста томатно – 60 г.
- вода – 300 г.
- лавровые листья – 3 шт.
- соль, перец, излюбленные специи.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо и овощи.
2. Выложить в одну емкость.
3. Добавить остальные ингредиенты.
4. Все тщательно перемешать.
5. Накрыть фольгой.
6. Отправить в духовку на 50-60 минут при температуре 180 градусов.
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