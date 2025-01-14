Топ-10 самых экономичных авто, которые ездят на бензине

Водителям, желающим сэкономить на своих счетах за бензин в 2025 году, следует рассмотреть 10 моделей, обеспечивающих минимальное потребление топлива, но при этом приятные в использовании.

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Согласно Всемирной гармонизированной процедуре испытаний легких транспортных средств (WLTP), глобальным тестом экономии топлива и выбросов, самым экономичным новым бензиновым автомобилем является Suzuki Swift 1.2 MHEV, пишет OBOZ.UA.

Однако, несмотря на экономичность, последний Swift все еще чрезвычайно интересен супермини для вождения, показывая способность преодолевать крутые повороты на скорости, не говоря уже о щедром списке стандартного оборудования.

Еще одной моделью с бензиновым двигателем, особенно экономной, является Peugeot 208, который недавно был переработан, чтобы включить еще один 1,2-литровый мягкий гибридный силовой агрегат.

Водители могут выбрать одну из двух экономичных версий, с 98-сильной версией, показывающей 62,8 мили на галлон, а настроенные 134-сильные экземпляры все еще возвращают очень справедливые 61,4 мили на галлон.

Покупатели новых автомобилей могут получить точно такие же показатели экономии топлива от Vauxhall Corsa, которая использует точно такую же трансмиссию и механику.

Наконец, водители, ищущие идеальное сочетание ретро-итальянского шарма и низкие эксплуатационные расходы, должны рассмотреть последнюю версию Fiat 500.

Топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей (средний результат теста WLTP):

Suzuki Swift 1.2 MHEV – 103,3 (километры на галлон) Peugeot 208 Hybrid – 101 Opel Corsa 1.2 – 101 Fiat 500 1.0 Hybrid – 98,8 Lancia Ypsilon 1.2 – 98,8 Mazda2 1.5 90ps – 96,7 Peugeot 308 1.2 MHEV – 96,7 Citroen C4 1.2 MHEV – 96,7 Toyota Aygo X – 94,6 Fiat 600 1.2 MHEV – 94,6.

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