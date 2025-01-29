Топ-10 способов использования таблеток для посудомойки в доме

Таблетки для посудомоечной машины отлично подходят не только для чистки грязной посуды, но и для других целей в доме.

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OBOZ.UA расскажет о 10 возможных способах использования их в хозяйстве. Но помните, что перед тем как воспользоваться этими лайфхаками, стоит проверить их на незаметном участке.

Чайник

Чтобы очистить чайник таблеткой для посудомоечной машины, наполните его до половины водой, вскипятите и дайте ей немного остыть.

Добавьте таблетку посудомоечной машины и дайте ей постоять некоторое время, прежде чем вылить воду и снова налить свежую.

Таблетка должна уничтожить весь известковый налет, оставшийся на дне прибора.

Противень для духовки

Чтобы очистить противень таблетками для посудомоечной машины, следует замочить его в горячей воде с растворенной таблеткой.

Можно оставить лоток на ночь, если возможно, а затем слегка вытереть его губкой, чтобы удалить грязь.

Раковины

Начните с наполнения раковины теплой водой, затем осторожно потрите ее с помощью таблетки для посудомоечной машины.

Тщательно промойте теплой водой после того, как покроете каждый участок, и обязательно надевайте перчатки для этой процедуры.

Туалеты

Опустите таблетку для посудомоечной машины в унитаз, прежде чем дать ей постоять 10-15 минут, прежде чем почистить чашу щеткой. Просто смойте воду в унитазе, чтобы увидеть чистый туалет без известкового налета.

Дверцы духовки

Чтобы удалить пищу и грязь из дверей духовки, просто наполните миску теплой водой и растворите твердую таблетку для мытья в посудомоечной машине.

Надев перчатки, окуните таблетку посудомоечной машины в воду и начните чистить следы на дверце духовки.

Микроволновая печь

Используя тот же самый способ, что и для дверцы духовки, возьмите растворенную таблетку для посудомоечной машины, чтобы очистить внутреннюю часть микроволновки.

Далее протрите прибор чистой тканью, чтобы удалить остатки.

Кастрюли

Если у вас есть подгоревшая кастрюля или стойкие пятна, которые вы не можете удалить, таблетка для посудомоечной машины – отличный способ устранить их.

Следует просто наполнить кастрюлю горячей водой и растворить в воде таблетку. Дайте ей постоять около часа, прежде чем смыть.

Стирка одежды

Чтобы удалить пятна с одежды с помощью таблетки для посудомоечной машины, можно замочить одежду в растворе теплой воды и растворенной таблетки, а затем постирать ее как обычно.

Таблетки для посудомоечных машин содержат отбеливатели и энзимы, которые могут помочь удалить пятна и осветить белое белье.

Очистка ваз

Если вы любите живые цветы в своем доме, вы можете заметить, что стекло становится мутным. Однако тщательно очистить вазу может быть сложно, особенно если она неудобна.

Просто наполните вазу теплой водой, поместите туда таблетку посудомоечной машины вместе с небольшим количеством моющего средства и дайте постоять в течение 30 минут.

Промойте вазу и вы получите зеркально чистое стекло.

Барбекю

Летом таблетки для посудомоечной машины отлично справляются с чисткой грилей для барбекю. Просто поместите их в пакет или ванную с растворенной таблеткой для посудомоечной машины и наблюдайте, как грязь тает.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от неприятного запаха в посудомоечной машине.

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