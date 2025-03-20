Топ-10 способов использовать уксус во время уборки

Уксус – очень популярное домашнее бюджетное средство, активно используемое в различных лайфхаках по уборке.

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Единственная его проблема состоит в том, что у него резкий запах. Несмотря на это, это идеальный продукт для тех, кто ненавидит запах чистящих средств и ценит аспект "естественной очистки". При этом уксус является антибактериальным, но одновременно безопасным для домашних животных и детей. Вот 10 способов использовать его в хозяйстве, пишет OBOZ.UA.

Уборка кухни

Просто налейте одинаковые части уксуса и воды в многоразовую бутылку с распылителем, встряхните и вперед. Для этого можно использовать обычную пластиковую бутылку, но стеклянная будет более эстетичной для ежедневного вида.

Смягчитель белья

Хозяйки рекламируют уксус как натуральную замену смягчителя ткани. Хотя он придает приятный запах "свежего белья" и приятный на ощупь, кондиционер для ткани, к сожалению, контрпродуктивным.

Он покрывает волокна и уменьшает способность ткани выводить и впитывать влагу.

Очистка плесени

Уксус очень кислотный и прекрасно борется с плесенью. Это идеальный первый шаг для решения проблем с плесенью и плесенью, прежде чем принести из магазина отбеливатель и более сильные и вонючие продукты.

Очистка плесени в стиральных машинах

Если вы заметили, что ваша одежда пахнет затхлой, убедитесь, что вы тщательно высушиваете уплотнитель после каждой стирки и хорошо сбрызгиваете ее уксусным спреем.

Также можно производить пустые загрузки только с чашкой уксуса и водой 60C, чтобы очистить и дезодорировать свою стиральную машину.

Очистка канализации кухни и ванной комнаты

Все, что вам нужно сделать, это насыпать соду в сорную дренажную трубу, а затем сбрызнуть уксусом. Уксус можно наполовину разбавить, но для очень грязных стоков лучше использовать чистый.

После этого вылейте в трубу горячую воду из-под крана или чайника и попрощайтесь с засоренной канализацией.

Очистка кухонной мойки

Добавьте немного воды в соду, но не столько, чтобы она потеряла свою песчинистость. После этого сбрызните водяным спреем с уксусом. Таким образом вы получите пасту, которой можно будет легко почистить раковину.

Очистка душевых воронок от плесени и известкового налета

Известковый налет и плесень накапливаются на душевых лейках даже с мягкой водой. Как вы уже догадались, избавиться от этого можно с помощью смеси половины воды и уксуса.

Положите душевую воронку в пакет с раствором и закрепите резинкой. Оставьте его действовать примерно на полчаса, а затем протрите.

Уборка за домашними животными

Уксус обладает антибактериальными свойствами и не нанесет вреда домашним животным. Им можно продезинфицировать лотки и воспользоваться во время уборки, если животное сделало свои дела не в должном месте.

Очистка зеркал и стекла

Уксус позволяет быстро работать с зеркалами и стеклом. Сбрызните их уксусно-водный раствор и протрите газетами для идеального блеска без полос.

Фиксатор для очистки и дезинфекции

Уксус и вода устраняют запахи и бактерии, не являясь нетоксичными, что особенно важно для вещей, предназначенных для ношения часами каждый вечер.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие вещи в доме категорически нельзя мыть уксусом.

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