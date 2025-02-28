Топ-3 вариантов полезных блинов на Масленицу: из чего приготовить
Во дворе Масленица. А это значит, что многие хозяйки в течение недели будут готовить блины, чем невероятно радовать родных.
Однако далеко не все блины полезны для здоровья и за неделю их постоянного потребления могут существенно отразиться на фигуре. Нутрициолог yuliia tkachyk в Instagram рассказала о топ-3 вариантах полезных блинов, которые точно пойдут в пользу организма.
Блинчики из зеленой гречки
Ингредиенты
- Зеленая гречка – 1 ст.
- Вода – 1 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Оливковое масло – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Гречку замачиваем на ночь.
2. Сливаем воду, пробиваем гречку блендером, добавляя чистую воду до консистенции теста.
3. Добавляем оставшиеся ингредиенты и обжариваем с обеих сторон.
Блинчики с киноа и свеклой
Ингредиенты
- Кино – ½ ст.
- Свекла – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – ½ ст.
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. Киноа замачиваем в воде на ночь.
2. Отварную свеклу нарезаем кусочками.
3. Киноа, свеклу, яйцо и воду сбиваем блендером до однородности.
4. Обжариваем с обеих сторон
Блинчики из чечевицы
Ингредиенты
- Красная чечевица – ½ ст.
- Вода – ¾ ст.
- Соль – щепотка
- Куркума
- Паприка
Способ приготовления
1. Чечевицу замачиваем на 2-3 часа.
2. Промываем и перебиваем блендером до однородности.
3. Добавляем соль и специи. Перемешиваем.
4. Обжариваем с обеих сторон.
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