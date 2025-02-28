Топ-3 вариантов полезных блинов на Масленицу: из чего приготовить

Во дворе Масленица. А это значит, что многие хозяйки в течение недели будут готовить блины, чем невероятно радовать родных.

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Однако далеко не все блины полезны для здоровья и за неделю их постоянного потребления могут существенно отразиться на фигуре. Нутрициолог yuliia tkachyk в Instagram рассказала о топ-3 вариантах полезных блинов, которые точно пойдут в пользу организма.

Блинчики из зеленой гречки

Ингредиенты

Зеленая гречка – 1 ст.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Оливковое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Гречку замачиваем на ночь.

2. Сливаем воду, пробиваем гречку блендером, добавляя чистую воду до консистенции теста.

3. Добавляем оставшиеся ингредиенты и обжариваем с обеих сторон.

Блинчики с киноа и свеклой

Ингредиенты

Кино – ½ ст.

Свекла – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Вода – ½ ст.

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Киноа замачиваем в воде на ночь.

2. Отварную свеклу нарезаем кусочками.

3. Киноа, свеклу, яйцо и воду сбиваем блендером до однородности.

4. Обжариваем с обеих сторон

Блинчики из чечевицы

Ингредиенты

Красная чечевица – ½ ст.

Вода – ¾ ст.

Соль – щепотка

Куркума

Паприка

Способ приготовления

1. Чечевицу замачиваем на 2-3 часа.

2. Промываем и перебиваем блендером до однородности.

3. Добавляем соль и специи. Перемешиваем.

4. Обжариваем с обеих сторон.

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