Британский король Чарльз известен своей страстью к органическому и экологическому образу жизни, и его имение Хайгроув является отличным примером тому. В тамошних королевских садах растут растения, поддерживающие биоразнообразие, привлекают опылителей и естественно преуспевают в британском климате.

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Помня об этом, Solar Panel Funding поделился пятью важнейшими растениями, которые определяют королевский ландшафт, включая цветок, который, как говорится, любим для короля.

Дельфиниумы

Дельфиниумы являются одними из известнейших цветов на клумбах Хайгроув. В 2020 году учетная запись королевской семьи в соцсети Х показала, что это любимые цветы короля Чарльза в рамках хэштега #MyChelseaGarden.

Тогдашний принц Уэльский сказал, что растение "занимает почетное место" в его любви к цветам. "Я испытываю абсолютное пристрастие к дельфиниумам – и я всегда его имел. Есть что-то в этих эдвардианских акварелях… Для меня садоводство – это похоже на рисование", - пояснил тогда он.

Глициния

Глициния является одним из самых удивительных растений Хайгроува. Эти потрясающие цветы обнаруживаются вдоль южной стены Хайгроув, где они образуют элегантный цветочный каскад. Ароматное фиолетовое цветение делает их любимыми как за визуальную привлекательность, так и за привлечение опылителей.

Жимолость

Жимолость играет немаловажную роль в саду солнечных часов в Хайгроуве, где из нее создают природные стены для скалолазания и арки.

Ее сладкий аромат и способность привлекать пчел и бабочек делают это растение важной частью подхода короля Чарльза к садоводству, ориентированному на биоразнообразие.

Жасмин

Жасмин – это еще одно вьющееся растение, которое можно найти в садах Хайгроува. Ее часто высаживают рядом с жимолостью и глицинией, чтобы создать многослойную ароматную цветочную композицию. Учитывая, что он может преуспевать даже в защищенных местах, это идеальное растение для закрытых садов и патио.

Папоротники

Они используются для создания викторианской лесной обстановки среди свергнутых пней. Способность преуспевать в затененных, влажных средах делает их идеальными для британских садов.

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