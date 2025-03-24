От помидоров до цветов: что стоит посадить в марте для хорошего результата

Март – идеальное время для огородников, чтобы начать сеять и сеять разные овощи, цветы и фрукты.

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Пользователь TikTok, эксперт по садоводству Хлоя Пламстед поделилась своим списком растений, которые, по ее мнению, нужно посадить именно в этом месяце, чтобы получить быстро хороший результат – будь то урожай овощей или прекрасные цветы в саду.

К примеру, она советует высадить в марте голландские розы. Что касается помидоров, то Хлоя считает, что стоит сосредоточиться на сортах "Черная Луна", а также "Тумблинг Томс" для подвесных корзин. Это отличный вариант, если у вас ограниченное пространство.

Март тоже месяц фасоли, говорит эксперт. Очень интересен в этом плане сорт Shiraz Mangetout. Она имеет фиолетовые цветы и затем дает плоды такого же цвета. Также для посадки в марте подойдет карликовая фасоль "Крессо".

Также к растениям, которые Хлоя советует посадить в марте, относятся два разных вида свеклы – "Красный блеск" и "Золотой глаз", а еще редис – сорт Sparkler.

Кроме того, эксперт в этом году будет выращивать перец, а именно сорта Liberty Bell и Marconi.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения следует обрезать в марте.

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