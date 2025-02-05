Топ-5 цветов, которые не стоит дарить владельцам кошек и собак

С приближением Дня Святого Валентина все задумываются о подарках, но есть ряд цветов, которых следует избегать, если у вас или, что еще важнее, у получающего их есть домашние животные, например, собаки или кошки.

Видео дня

По словам ведущего ветеринара Tails.com Шона Маккормака, многие цветы и растения, которые обычно дарят, могут быть очень токсичными для собак и кошек, пишет Express.

Гвоздики

Хотя конкретные раздражители, вызывающие эту токсичность, неизвестны, будь то лепестки или стебель, но лучше не рисковать. При проглатывании гвоздики могут вызвать рвоту и диарею у собак.

Лилии

Они токсичны для собак и кошек, а в некоторых случаях даже могут быть смертельными, поскольку некоторые виды лилий содержат нерастворимые оксалаты кристаллы, которые могут сильно раздражают кишечную систему.

При проникновении внутрь организма лилии могут вызвать:

Почечная недостаточность

Судороги

Медленный пульс

Рвота

Диарея.

Нарциссы

Хотя нарциссы красивы, они очень токсичны для собак, а луковицы этих цветов особенно вредны, поскольку содержат ликорин и другие опасные соединения. Употребление этих соединений в большом количестве может привести к серьезным сердечным симптомам.

Собаки, потребляющие нарциссы, могут иметь боль в животе, низкое кровяное давление, аритмию и диарею.

Розы

Хотя шипы не токсичны, при попадании внутрь шипы могут физически повредить рот, десну, горло и пищеварительный тракт собаки. Это может повлечь за собой порезы, внутренние закупорки и даже инфекцию.

Тюльпаны

Тюльпаны – это вечные романтические цветы, доступные в разнообразных цветах, что делает их популярным подарком в День святого Валентина. Однако они могут оказаться токсичными для собак, поскольку их луковицы содержат тюльпалин A и B, соединения, которые могут раздражать слизистую желудка собаки.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о породах собак, с которыми меньше всего нужно гулять.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.