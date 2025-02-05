Топ-5 цветов, которые не стоит дарить владельцам кошек и собак
С приближением Дня Святого Валентина все задумываются о подарках, но есть ряд цветов, которых следует избегать, если у вас или, что еще важнее, у получающего их есть домашние животные, например, собаки или кошки.
По словам ведущего ветеринара Tails.com Шона Маккормака, многие цветы и растения, которые обычно дарят, могут быть очень токсичными для собак и кошек, пишет Express.
Гвоздики
Хотя конкретные раздражители, вызывающие эту токсичность, неизвестны, будь то лепестки или стебель, но лучше не рисковать. При проглатывании гвоздики могут вызвать рвоту и диарею у собак.
Лилии
Они токсичны для собак и кошек, а в некоторых случаях даже могут быть смертельными, поскольку некоторые виды лилий содержат нерастворимые оксалаты кристаллы, которые могут сильно раздражают кишечную систему.
При проникновении внутрь организма лилии могут вызвать:
- Почечная недостаточность
- Судороги
- Медленный пульс
- Рвота
- Диарея.
Нарциссы
Хотя нарциссы красивы, они очень токсичны для собак, а луковицы этих цветов особенно вредны, поскольку содержат ликорин и другие опасные соединения. Употребление этих соединений в большом количестве может привести к серьезным сердечным симптомам.
Собаки, потребляющие нарциссы, могут иметь боль в животе, низкое кровяное давление, аритмию и диарею.
Розы
Хотя шипы не токсичны, при попадании внутрь шипы могут физически повредить рот, десну, горло и пищеварительный тракт собаки. Это может повлечь за собой порезы, внутренние закупорки и даже инфекцию.
Тюльпаны
Тюльпаны – это вечные романтические цветы, доступные в разнообразных цветах, что делает их популярным подарком в День святого Валентина. Однако они могут оказаться токсичными для собак, поскольку их луковицы содержат тюльпалин A и B, соединения, которые могут раздражать слизистую желудка собаки.
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