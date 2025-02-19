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Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
63
Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить

Различные салаты – это непременная составляющая рациона здорового человека. При правильном подборе ингредиентов салат может стать настоящим источником витаминов и полезных элементов, улучшающих здоровье и самочувствие.

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Выбирая составные части для салата, важно также удачно выбрать заправку к нему. Именно она, не только подчеркнет, но и раскроет вкус готового блюда с его лучшей стороны. Нутрициолог с ником samarska an в TikTok показала собственный топ-6 вкусных и оригинальных заправок, с которыми каждый салат способен превратиться в настоящее произведение искусства.

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить

Топ-6 заправок для салатов

Дзадзики

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
  • Огурец – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Йогурт – 300 гр.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Перец
  • Укроп
  • Винный уксус\сок лимона

Айоли

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
  • Сок лимона – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 100 мл.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соль
  • Желток – 2 шт.

Винегрет

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Черный перец
  • Горчица дижонская – 1 ч.л.

Ранч

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
  • Йогурт – ½ ст.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Майонез – ¼ стак.
  • Зеленый лук – 2ст.л.
  • Укроп – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Паприка сладкая – ½ ч.л.
  • Острый перец – по вкусу

Тартер

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
  • Майонез – 1 ст.
  • Огурцы соленые – 5-6 шт.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Укроп
  • Чеснок – 2 зуб.

Азиатский

Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Имбирь – по вкусу.
  • Мед – 1 ч.л.

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