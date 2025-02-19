Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить

Различные салаты – это непременная составляющая рациона здорового человека. При правильном подборе ингредиентов салат может стать настоящим источником витаминов и полезных элементов, улучшающих здоровье и самочувствие.

Видео дня

Выбирая составные части для салата, важно также удачно выбрать заправку к нему. Именно она, не только подчеркнет, но и раскроет вкус готового блюда с его лучшей стороны. Нутрициолог с ником samarska an в TikTok показала собственный топ-6 вкусных и оригинальных заправок, с которыми каждый салат способен превратиться в настоящее произведение искусства.

Топ-6 заправок для салатов

Дзадзики

Огурец – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Йогурт – 300 гр.

Соль – 3 ст.л.

Перец

Укроп

Винный уксус\сок лимона

Айоли

Сок лимона – 2 ст.л.

Оливковое масло – 100 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Горчица – 1 ч.л.

Соль

Желток – 2 шт.

Винегрет

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Черный перец

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Ранч

Йогурт – ½ ст.

Чеснок – 2 зуб.

Сок лимона – 1 ст.л.

Майонез – ¼ стак.

Зеленый лук – 2ст.л.

Укроп – 2 ст.л.

Соль

Перец

Паприка сладкая – ½ ч.л.

Острый перец – по вкусу

Тартер

Майонез – 1 ст.

Огурцы соленые – 5-6 шт.

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль

Перец

Горчица – 1 ч.л.

Укроп

Чеснок – 2 зуб.

Азиатский

Сок лимона – 1 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Имбирь – по вкусу.

Мед – 1 ч.л.

Также на OBOZ.UA можно найти интересные рецепты салатов: