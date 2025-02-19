Видео дня
Топ-6 вкусных и оригинальных заправок для салатов: как готовить
Различные салаты – это непременная составляющая рациона здорового человека. При правильном подборе ингредиентов салат может стать настоящим источником витаминов и полезных элементов, улучшающих здоровье и самочувствие.
Выбирая составные части для салата, важно также удачно выбрать заправку к нему. Именно она, не только подчеркнет, но и раскроет вкус готового блюда с его лучшей стороны. Нутрициолог с ником samarska an в TikTok показала собственный топ-6 вкусных и оригинальных заправок, с которыми каждый салат способен превратиться в настоящее произведение искусства.
Топ-6 заправок для салатов
Дзадзики
- Огурец – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Йогурт – 300 гр.
- Соль – 3 ст.л.
- Перец
- Укроп
- Винный уксус\сок лимона
Айоли
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 100 мл.
- Чеснок – 2 зуб.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соль
- Желток – 2 шт.
Винегрет
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Черный перец
- Горчица дижонская – 1 ч.л.
Ранч
- Йогурт – ½ ст.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Майонез – ¼ стак.
- Зеленый лук – 2ст.л.
- Укроп – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Паприка сладкая – ½ ч.л.
- Острый перец – по вкусу
Тартер
- Майонез – 1 ст.
- Огурцы соленые – 5-6 шт.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
- Горчица – 1 ч.л.
- Укроп
- Чеснок – 2 зуб.
Азиатский
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Имбирь – по вкусу.
- Мед – 1 ч.л.
Также на OBOZ.UA можно найти интересные рецепты салатов: