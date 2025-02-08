Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре

Лаваш – это отличный продукт, который служит альтернативой хлебу. Из него можно приготовить много разнообразных закусок, не прилагая больших усилий. А при правильном выборе начинки вы получите не только вкусное, но и сбалансированное блюдо.

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Начинка для лаваша должна быть питательной, насыщать организм необходимыми микроэлементами и не перегружать желудок. Нутрициолог Ирина Гизбрехт в Instagram рассказала о топ-10 начинках для лаваша, которые никогда не навредят вашей фигуре.

Топ-8 начинок для лаваша

Куриное филе + греческий йогурт + овощи + лимонный сок

Авокадо+лосось+кунжут+лимонный сок

Авокадо+хумус+овощи+лимонный сок

Куриное филе + греческий йогурт + авокадо + болгарский перец + лимонный сок

Сыр фета + помидор + базилик + греческий йогурт

Ореховая паста + банан + ягоды + корица

Авокадо + фасоль консервированная + перец халапеньо + помидор

Грибы+греческий йогурт+гречка+шпинат

На OBOZ.UA много блюд из лаваша: