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Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
39
Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре

Лаваш – это отличный продукт, который служит альтернативой хлебу. Из него можно приготовить много разнообразных закусок, не прилагая больших усилий. А при правильном выборе начинки вы получите не только вкусное, но и сбалансированное блюдо.

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Начинка для лаваша должна быть питательной, насыщать организм необходимыми микроэлементами и не перегружать желудок. Нутрициолог Ирина Гизбрехт в Instagram рассказала о топ-10 начинках для лаваша, которые никогда не навредят вашей фигуре.

Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре

Топ-8 начинок для лаваша

  • Куриное филе + греческий йогурт + овощи + лимонный сок
  • Авокадо+лосось+кунжут+лимонный сок
  • Авокадо+хумус+овощи+лимонный сок
  • Куриное филе + греческий йогурт + авокадо + болгарский перец + лимонный сок
Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре
  • Сыр фета + помидор + базилик + греческий йогурт
  • Ореховая паста + банан + ягоды + корица
  • Авокадо + фасоль консервированная + перец халапеньо + помидор
  • Грибы+греческий йогурт+гречка+шпинат
Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре

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