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Топ-8 начинок для лаваша, которые не навредят вашей фигуре
Лаваш – это отличный продукт, который служит альтернативой хлебу. Из него можно приготовить много разнообразных закусок, не прилагая больших усилий. А при правильном выборе начинки вы получите не только вкусное, но и сбалансированное блюдо.
Начинка для лаваша должна быть питательной, насыщать организм необходимыми микроэлементами и не перегружать желудок. Нутрициолог Ирина Гизбрехт в Instagram рассказала о топ-10 начинках для лаваша, которые никогда не навредят вашей фигуре.
Топ-8 начинок для лаваша
- Куриное филе + греческий йогурт + овощи + лимонный сок
- Авокадо+лосось+кунжут+лимонный сок
- Авокадо+хумус+овощи+лимонный сок
- Куриное филе + греческий йогурт + авокадо + болгарский перец + лимонный сок
- Сыр фета + помидор + базилик + греческий йогурт
- Ореховая паста + банан + ягоды + корица
- Авокадо + фасоль консервированная + перец халапеньо + помидор
- Грибы+греческий йогурт+гречка+шпинат
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