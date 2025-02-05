Тот самый дубайский шоколад: как приготовить дома популярный десерт

Дубайский шоколад недавно покорил соцсети и пока держит лидерство среди самых желанных десертов. Он достаточно дорог и продается далеко не повсюду, поэтому стоит попытаться приготовить его дома.

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В этом поможет фудблогер с ником valeriia.cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить дубайский шоколад дома. Он получится точно такой, или даже лучше магазинного.

Ингредиенты на 1 шоколадку весом 400 гр.

Шоколад молочный – 230 гр.

Паста фисташкова – 100 гр.

Сливочное масло – 45 гр.

Ингредиенты для теста катаифи

Мука – 50 гр.

Крахмал – 40 гр.

Вода – 110 мл.

Соль – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 1/3 ч.л.

Способ приготовления

1. Для теста катаифи просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, масло, перемешиваем до однородности и оставляем на 20 мин.

2. Переливаем смесь в кондитерский мешок и готовим очень тонкое тесто.

3. Тесто катаифи измельчаем и обжариваем на разогретом сливочном масле до золотистой корочки, постоянно помешивая.

4. Шоколад растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд помешивая, половину шоколада выкладываем в форму и отправляем в холодильник.

5. Смешиваем тесто с фисташковой пастой.

6. Тесто выкладываем на слой шоколада и сверху покрываем остальным шоколадом, осторожно разравниваем. Отправляем в холодильник на 1 час.

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