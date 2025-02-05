Тот самый дубайский шоколад: как приготовить дома популярный десерт
Дубайский шоколад недавно покорил соцсети и пока держит лидерство среди самых желанных десертов. Он достаточно дорог и продается далеко не повсюду, поэтому стоит попытаться приготовить его дома.
В этом поможет фудблогер с ником valeriia.cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить дубайский шоколад дома. Он получится точно такой, или даже лучше магазинного.
Ингредиенты на 1 шоколадку весом 400 гр.
- Шоколад молочный – 230 гр.
- Паста фисташкова – 100 гр.
- Сливочное масло – 45 гр.
Ингредиенты для теста катаифи
- Мука – 50 гр.
- Крахмал – 40 гр.
- Вода – 110 мл.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Масло растительное – 1/3 ч.л.
Способ приготовления
1. Для теста катаифи просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, масло, перемешиваем до однородности и оставляем на 20 мин.
2. Переливаем смесь в кондитерский мешок и готовим очень тонкое тесто.
3. Тесто катаифи измельчаем и обжариваем на разогретом сливочном масле до золотистой корочки, постоянно помешивая.
4. Шоколад растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд помешивая, половину шоколада выкладываем в форму и отправляем в холодильник.
5. Смешиваем тесто с фисташковой пастой.
6. Тесто выкладываем на слой шоколада и сверху покрываем остальным шоколадом, осторожно разравниваем. Отправляем в холодильник на 1 час.
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