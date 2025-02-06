Тратите на уборку много времени: уберите из дома эти 7 вещей

Поддержание чистоты в доме может оказаться непростой задачей, особенно если в нем есть предметы, которые сложно чистить. Соответственно, отказ от неудобных в уходе вещей поможет сэкономить время и силы.

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От чего именно лучше избавиться или просто не покупать, чтобы не создавать себе дополнительных проблем, рассказывает OBOZ. UA.

Силиконовые туалетные щетки

Считается, что силиконовые щетки гигиеничнее обычных, но на практике их сложно очищать. Они быстро теряют вид, а их поверхность требует тщательной обработки.

Черные краны

Черные краны выглядят стильно, но при наличии жесткой воды они становятся настоящей проблемой. Накипь и известковый налет на них заметны сразу, а удалить их оттуда крайне трудно.

Черная мебель

Черная мебель притягивает пыль, которая заметна уже через несколько часов после уборки. Таким образом, это не самое практичное решение для тех, кто хочет сэкономить время на поддержании чистоты.

Матовая кухонная мебель

Матовая поверхность шкафов на кухне выглядит стильно, но на ней остаются хорошо заметные отпечатки пальцев и жирные следы. А удалить такие загрязнения без специальных средств практически невозможно.

Тяжелые и негибкие пылесосы

Некоторые популярные модели пылесосов, несмотря на их эффективность, слишком громоздкие и неудобные в использовании. Это усложняет процесс уборки, особенно в труднодоступных местах.

Большие зеркала в черных рамах

Зеркала в черных рамах — модный тренд, но их рамы собирают пыль в крошечных щелях. Очистить такие поверхности без специальных инструментов бывает проблематично.

Водопадные краны

Эти краны выглядят эффектно, но их конструкция способствует быстрому образованию накипи. Очистить их от известкового налета сложно, что делает такие устройства неудобными для повседневного использования.

Вывод

Отказавшись от этих вещей, вы не только упростите процесс уборки, но и сделаете свой дом более функциональным и комфортным. Иногда минимализм и практичность — лучший выбор для поддержания чистоты и порядка.

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