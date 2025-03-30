Тёплый салат с курицей и овощами: чем вкусно заправить блюдо

Теплый салат с курицей и овощами – вкусное и привлекательное блюдо на каждый день и для праздничного стола. В основе куриное филе, которое после маринования будет сочным. Для заправки вместо привычного майонеза лучше использовать оливковое масло в сочетании с медом и горчицей.

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Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. В конце не забудьте посыпать кунжутом.

Ингредиенты:

филе бедра – 3-4 шт.

сладкий перец – 1 шт.

шампиньоны – 125 г

микс листьев салата – 125 г

томаты черри – 100 г

кешью – горсть

кунжут

для маринования филе бедра: 2 ст.л., оливкового масла, 2 стл. соевого соуса, щепотка соли и перца, 1 ч.л. специй к курице

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 3-4 ст.л.

мед – 1 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать небольшими кусочками.

2. Мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.

3. Сладкий перец порезать полосками.

4. Также нарезаем грибы, убрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 мин до мягкости.

5. В тарелку выкладываем листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи (с кешью будет очень вкусно, но также можно заменить их на грецкие орехи).

6. Отдельно объединить все ингредиенты для заправки и полить салат.

7. По желанию посыпать кунжутом.

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