Тёплый салат с курицей и овощами: чем вкусно заправить блюдо
Теплый салат с курицей и овощами – вкусное и привлекательное блюдо на каждый день и для праздничного стола. В основе куриное филе, которое после маринования будет сочным. Для заправки вместо привычного майонеза лучше использовать оливковое масло в сочетании с медом и горчицей.
Идея приготовления теплого салата с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. В конце не забудьте посыпать кунжутом.
Ингредиенты:
- филе бедра – 3-4 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- шампиньоны – 125 г
- микс листьев салата – 125 г
- томаты черри – 100 г
- кешью – горсть
- кунжут
- для маринования филе бедра: 2 ст.л., оливкового масла, 2 стл. соевого соуса, щепотка соли и перца, 1 ч.л. специй к курице
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать небольшими кусочками.
2. Мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.
3. Сладкий перец порезать полосками.
4. Также нарезаем грибы, убрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 мин до мягкости.
5. В тарелку выкладываем листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи (с кешью будет очень вкусно, но также можно заменить их на грецкие орехи).
6. Отдельно объединить все ингредиенты для заправки и полить салат.
7. По желанию посыпать кунжутом.
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