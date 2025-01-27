У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Помолвка — это особый момент в жизни, который не только полон эмоций, но и имеет свой неповторимый стиль. Для многих из нас интересно узнать не только об кольце, но и о маникюре знаменитости, который сопровождает это важное событие.

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Ногти на помолвке могут стать символом не только индивидуальности, но и настроения самого праздничного момента. Это интимный аспект, часто вдохновляющий нас на новые идеи для будущего. От ярких цветов до минималистических вариантов – мы рассмотрим лучшие маникюры знаменитостей на помолвке, ставшие настоящими стильными трендами.

Зендея

Актриса продемонстрировала нежный маникюр, который стал не менее заметным, чем ее новое кольцо. Хотя мы не увидели закулисных кадров самой помолвки, актриса выбрала элегантный, слегка удлиненный маникюр почти в тон до естественного цвета ногтей с округлыми кончиками. Такой изящный вариант идеально подчеркивает ее стиль, став отличным дополнением к бриллиантовому кольцу, подаренному ей женихом, Томом Холландом. Его выбор бриллиантовой огранки с востока на запад на тонком золотом обручальном кольце также не остался незамеченным, создав вместе с маникюром идеальный стильный образ.

Дуа Липа

В 2024 году звезда обручилась с Каллумом Тернером. Она показала фото, на котором ее безымянный палец блестит под светом. Ее маникюр выделяется длинной миндалевидной формой с нежным молочным оттенком.

Селена Гомес

Звезда ждала до декабря 2024 года, чтобы официально поделиться радостной новостью о своей помолвке, несмотря на появившиеся еще летом слухи. На снимке, который она опубликовала, отчетливо виден элегантный маникюр с глянцевым, едва заметным оттенком на закругленных ногтях средней длины. Это нежный и изящный выбор, прекрасно дополняющий ее удивительное кольцо – огромный бриллиант в форме маркизы, расположенный на серебряном павлине.

Габриэлла Ли Бектель

Модель и музыкант обручилась с Мэтти Хили из The 1975 в мае 2024 года, и первое фото ее кольца стало настоящим увлечением для фанатов. Она поделилась снимком, на котором отчетливо виден ее стильный маникюр: шероховатая черная ману, идеально сочетавшаяся с ее кольцом с черным бриллиантом.

София Ричи

Звезда поделилась особым снимком с момента своей помолвки с Эллиотом Грейнджем в апреле 2022 года, на котором ее коротко подстриженные ногти были "обнажены", то есть окрашены в нежный ультратонкий розовый цвет.

Ариана Гранде

Знаменитость привлекла внимание к своему маникюру, когда показала обручальное кольцо Toi et Moi с жемчугом и овальным бриллиантом от бывшего мужа Далтона Гомеса в декабре 2020 года. На крупном плане видно, как она носит элегантный удлиненный французский маникюр с глазурью, дополняющий роскошное кольцо. Этот стильный выбор маникюра подчеркнул ее утонченный образ, придавая ему еще больше романтики и грации.

Жасмин Тукс

Топ-модель поделилась фотографией с момента помолвки в сентябре 2020 года, на которой видно ее впечатляющее овальное обручальное кольцо-пасьянс на тонком золотом ремешке. Она выбрала элегантную версию удлиненного миндалевидного маникюра, который стал ее фирменным знаком. Мягкий нежно-розовый оттенок дополнил бы стильный образ модели, подчеркивая ее утонченность и романтичность этого важного момента.

Привлекла внимание к своему маникюру, когда показала обручальное кольцо Toi et Moi с жемчугом и овальным бриллиантом от Далтона Гомеса в декабре 2020 года. У нее был элегантный удлиненный французский маникюр с глазурью, дополняющий роскошное кольцо.

Лили Коллинз

Звезда получила предложение от Чарли Макдавелла в сентябре 2020 года во время путешествия, и на ее руке сверкал бриллиант в винтажном стиле квадратной огранки бледно-розового цвета. Ее маникюр был довольно сдержанным - ногти были обнаженными и срезанными наполовину короткими, что подчеркивало естественную красоту и элегантность. Этот простой, но стильный маникюр отлично сочетался с изящным кольцом, которое стало отличным дополнением к ее романтическому моменту.

Никола Пельтц Бекхэм

Знаменитость обручилась с Бруклином Бекхэмом в июле 2020 года, и ее маникюр стал частью этого замечательного момента. Ее короткие обнаженные розовые ногти идеально дополняли элегантное кольцо с бриллиантом с изумрудной огранкой на серебряной полосе.

Гейли Бибер

Модель заручилась с Джастином Бибером в тихий, интимный момент на Багамах в июле 2018 года. зеленые ногти.

Эмили Ратаковски

Модель и актриса обручилась в феврале 2018 года, но поделилась фотографией своего кольца только в июле того же года. На снимках она демонстрирует свое кольцо Toi et Moi с сочетанием квадратного и овального бриллианта, которое она дополнила массивным золотым обручальным кольцом. Что касается маникюра, Эмили предпочла короткие и оголенные ногти, что подчеркивало элегантность ее кольца.

OBOZ.UA предлагает узнать, от какого маникюра безумствуют звезды в 2025 году.

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