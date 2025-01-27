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У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Елена Былим
NewsLife
5 минут
225
У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Помолвка — это особый момент в жизни, который не только полон эмоций, но и имеет свой неповторимый стиль. Для многих из нас интересно узнать не только об кольце, но и о маникюре знаменитости, который сопровождает это важное событие.

Видео дня

Ногти на помолвке могут стать символом не только индивидуальности, но и настроения самого праздничного момента. Это интимный аспект, часто вдохновляющий нас на новые идеи для будущего. От ярких цветов до минималистических вариантов – мы рассмотрим лучшие маникюры знаменитостей на помолвке, ставшие настоящими стильными трендами.

Зендея

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Актриса продемонстрировала нежный маникюр, который стал не менее заметным, чем ее новое кольцо. Хотя мы не увидели закулисных кадров самой помолвки, актриса выбрала элегантный, слегка удлиненный маникюр почти в тон до естественного цвета ногтей с округлыми кончиками. Такой изящный вариант идеально подчеркивает ее стиль, став отличным дополнением к бриллиантовому кольцу, подаренному ей женихом, Томом Холландом. Его выбор бриллиантовой огранки с востока на запад на тонком золотом обручальном кольце также не остался незамеченным, создав вместе с маникюром идеальный стильный образ.

Дуа Липа

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

В 2024 году звезда обручилась с Каллумом Тернером. Она показала фото, на котором ее безымянный палец блестит под светом. Ее маникюр выделяется длинной миндалевидной формой с нежным молочным оттенком.

Селена Гомес

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Звезда ждала до декабря 2024 года, чтобы официально поделиться радостной новостью о своей помолвке, несмотря на появившиеся еще летом слухи. На снимке, который она опубликовала, отчетливо виден элегантный маникюр с глянцевым, едва заметным оттенком на закругленных ногтях средней длины. Это нежный и изящный выбор, прекрасно дополняющий ее удивительное кольцо – огромный бриллиант в форме маркизы, расположенный на серебряном павлине.

Габриэлла Ли Бектель

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Модель и музыкант обручилась с Мэтти Хили из The 1975 в мае 2024 года, и первое фото ее кольца стало настоящим увлечением для фанатов. Она поделилась снимком, на котором отчетливо виден ее стильный маникюр: шероховатая черная ману, идеально сочетавшаяся с ее кольцом с черным бриллиантом.

София Ричи

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Звезда поделилась особым снимком с момента своей помолвки с Эллиотом Грейнджем в апреле 2022 года, на котором ее коротко подстриженные ногти были "обнажены", то есть окрашены в нежный ультратонкий розовый цвет.

Ариана Гранде

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Знаменитость привлекла внимание к своему маникюру, когда показала обручальное кольцо Toi et Moi с жемчугом и овальным бриллиантом от бывшего мужа Далтона Гомеса в декабре 2020 года. На крупном плане видно, как она носит элегантный удлиненный французский маникюр с глазурью, дополняющий роскошное кольцо. Этот стильный выбор маникюра подчеркнул ее утонченный образ, придавая ему еще больше романтики и грации.

Жасмин Тукс

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Топ-модель поделилась фотографией с момента помолвки в сентябре 2020 года, на которой видно ее впечатляющее овальное обручальное кольцо-пасьянс на тонком золотом ремешке. Она выбрала элегантную версию удлиненного миндалевидного маникюра, который стал ее фирменным знаком. Мягкий нежно-розовый оттенок дополнил бы стильный образ модели, подчеркивая ее утонченность и романтичность этого важного момента. 

Привлекла внимание к своему маникюру, когда показала обручальное кольцо Toi et Moi с жемчугом и овальным бриллиантом от Далтона Гомеса в декабре 2020 года. У нее был элегантный удлиненный французский маникюр с глазурью, дополняющий роскошное кольцо.  

Лили Коллинз

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Звезда получила предложение от Чарли Макдавелла в сентябре 2020 года во время путешествия, и на ее руке сверкал бриллиант в винтажном стиле квадратной огранки бледно-розового цвета. Ее маникюр был довольно сдержанным - ногти были обнаженными и срезанными наполовину короткими, что подчеркивало естественную красоту и элегантность. Этот простой, но стильный маникюр отлично сочетался с изящным кольцом, которое стало отличным дополнением к ее романтическому моменту.

Никола Пельтц Бекхэм

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Знаменитость обручилась с Бруклином Бекхэмом в июле 2020 года, и ее маникюр стал частью этого замечательного момента. Ее короткие обнаженные розовые ногти идеально дополняли элегантное кольцо с бриллиантом с изумрудной огранкой на серебряной полосе.  

Гейли Бибер

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Модель заручилась с Джастином Бибером в тихий, интимный момент на Багамах в июле 2018 года. зеленые ногти.

Эмили Ратаковски

У кого из звезд был лучший маникюр на помолвку: стильные варианты

Модель и актриса обручилась в феврале 2018 года, но поделилась фотографией своего кольца только в июле того же года. На снимках она демонстрирует свое кольцо Toi et Moi с сочетанием квадратного и овального бриллианта, которое она дополнила массивным золотым обручальным кольцом. Что касается маникюра, Эмили предпочла короткие и оголенные ногти, что подчеркивало элегантность ее кольца.

OBOZ.UA предлагает узнать, от какого маникюра безумствуют звезды в 2025 году.

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