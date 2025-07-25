Урожай будет лучше: чем подкормить капусту в июле и августе

Вторая половина лета – важный период для тех, кто выращивает овощи на собственном огороде. Например, капуста, какого бы сорта она ни была, в это время активно формирует кочаны, поэтому ей нужна правильная пища.

Видео дня

От того, чем вы будете удобрять капустную грядку, зависит не только питательность, но и размер плодов, которые вы соберете, а также их пригодность для длительного хранения зимой. Поэтому издание VSN.ua собрало советы, какими средствами лучше обрабатывать это растение, чтобы получить наилучший результат.

Настой коровяка или куриного помета

Такие органические удобрения обеспечат капусту полным набором необходимых ей макро- и микроэлементов. Коровяк для приготовления удобрения разводят водой в пропорции 1:10, куриный помет – 1:15. Далее удобрение настаивают 2-3 дня, после чего поливают им капусту под корень. На одно растение нужно использовать по 1-2 литра раствора.

Настой золы

В древесной золе содержится много калия, кальция и фосфора, а именно эти вещества нужны капусте, чтобы сформировать крепкие и выносливые кочаны. Именно поэтому возьмите 2 стакана сухой золы и залейте их 10 литрами чистой воды. Через сутки удобрение готово. Им можно поливать капусту или опрыскивать. Обработку проводят раз в две недели.

Борная кислота

Бор стимулирует у капусты формирование завязи, предотвращает развитие гнили и делает кочан крепче. Чтобы растение получило всю необходимую пользу, разведите 2 грамма борной кислоты в 1 литре горячей воды, а затем доведите объем раствора до 10 литров холодной. Раз в месяц опрыскивайте им капусту.

Комплексное минеральное удобрение

Главное вещество, которое должно содержаться в минеральных удобрениях для обработки капусты – это калий. Также растению нужно умеренное количество азота. Препаратами, которые содержат нужную пропорцию этих элементов, является "Кемира" или "Агрикола". Или попросите консультантов помочь подобрать другое подходящее средство. Использовать такие удобрения нужно в строгом соответствии с инструкцией и не чаще, чем раз в 10-14 дней.

Окучивание и рыхление

Кроме подкормок, в июле и августе важно окучить капусту и разрыхлить на грядке землю. Это стимулирует дополнительное корнеобразование и повысит способность растения усваивать питательные вещества.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие средства помогут спасти помидоры от фитофторы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.