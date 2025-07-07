Урожай следующего года вас поразит: что делать с кустами клубники в июле

Середина лета – важный период в выращивании клубники. Именно в этом месяце на кустах закладываются плодовые почки, которые станут основой урожая следующего года. Поэтому правильный и своевременный уход за растением после сбора ягод является ключевым фактором для формирования обильного и качественного плодоношения в будущем сезоне.

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Важно провести прополку и рыхление и не забыть о подкормках. OBOZ.UA рассказывает об основных июльских правилах ухода за клубникой.

Что нужно успеть сделать в июле

Основные мероприятия по уходу за клубникой в июле:

Прополка и рыхление – удаление сорняков и рыхление почвы вокруг кустов для лучшего доступа воздуха к корням. Полив – регулярное увлажнение почвы, особенно в засушливую погоду, чтобы обеспечить формирование плодовых почек. Обрезка листьев и усов – удаление старых, больных листьев и ненужных усов для омоложения кустов и профилактики болезней. Подкормка – внесение азотных, а затем фосфорно-калийных удобрений для роста новых листьев и формирования урожая следующего года. Обработка против вредителей – применение инсектицидов после сбора ягод в случае обнаружения вредителей. Пересадка – высадка молодых растений или усов на новое место для омоложения плантации.

Прополка и окучивание

Сразу после сбора урожая необходимо удалить сорняки. Они конкурируют с клубникой за влагу, питательные вещества и свет. Особенно агрессивные сорняки могут тормозить рост корневой системы.

После прополки старую мульчу удаляют, грядки поливают, почву рыхлят, а кусты – окучивают. Это способствует образованию новых корешков и укреплению растения. Важно не засыпать центральную точку роста.

Полив

Регулярное увлажнение почвы в июле – обязательное условие закладки плодовых почек. В засушливую погоду клубнику поливают 2–3 раза в неделю, в дождливую – полив приостанавливают.

Оптимально – увлажнять почву на глубину 5–7 см, избегая увлажнения листьев. Признаки недостатка влаги: вялость, пожелтение и подсыхание краев листьев.

Обрезка

Через 2–4 дня после сбора ягод проводят обрезку старых, больных или пораженных листьев, а также всех усов. Это обеспечивает омоложение кустов и профилактику заболеваний. Инструмент после каждого больного растения дезинфицируют. Удаленные листья и усы утилизируют: сжигают или закапывают за пределами участка.

Защита от вредителей

В июле, после сбора урожая, можно обрабатывать клубнику инсектицидами широкого спектра действия. При наличии долгоносика, клещей или тли проводится опрыскивание кустов и почвы согласно инструкции. Обработку повторяют после инкубационного периода для уничтожения новых поколений вредителей.

Подкормки

В первой половине июля клубнику подкармливают азотными удобрениями (нитрофоска, нитроаммофоска, аммофоска) для стимуляции роста листьев.

Во второй половине месяца вносят органику (растворенный коровяк или куриный помет) и минеральные удобрения с фосфором и калием – для формирования мощной корневой системы и плодовых почек.

Пересадка

Со второй декады июля можно пересаживать клубнику или высаживать усы на новое место. Растение успеет укорениться до наступления холодов. Лучшее время: конец июля – начало августа.

Июльский уход за клубникой – это инвестиция в будущий урожай. Комплекс мероприятий, направленный на оздоровление, укоренение и питание кустов, закладывает основу продуктивности следующего сезона.

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