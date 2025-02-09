Увлекательные и сентиментальные: лучшие фильмы о музыке

Музыку называют самым древним, лучшим и наиболее действенным инструментом воздействия на эмоции. Так же работает и кино. Конечно, они не могли не соединиться, чтобы создать настоящую магию.

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OBOZ.UA сделал подборку фильмов, где музыка не просто фон истории. Она выступает самостоятельным персонажем, заставляет героев идти на поступки, а иногда даже и на подвиги. Увлекательные и сентиментальные, эти ленты никого не оставят равнодушными.

CODA: В ритме сердца

Эта картина, которая в 2022 году получила Оскар, как лучший фильм года, рассказывает трогательную семейную историю. Главная героиня по имени Руби родилась у глухих родителей, но не только получила способность слышать, но и научилась прекрасно петь. Она мечтает о музыкальной карьере, но и покинуть маму с папой не может, ведь исполняет для них роль сурдопереводчика. Сможет ли выросшая в тишине девушка реализовать свое влечение к музыке?

Душа

Этот мультфильм от студии Pixar тоже тоже в свое время получил "Оскара". Он рассказывает о джазовом музыканте и учителе Джо Гарднере, который по дороге на концерт попадает в несчастный случай, в результате которого его душа оказывается в загробном мире. Чтобы вернуться в мир живых, Джо берет на себя роль наставника еще нерожденной души, которой он должен показать искру жизни. Конечно, для Джо это, в первую очередь, музыка. Но не только она. Лента гениального Пита Доктера трогательно рассказывает о поисках смысла жизни. Музыку к мультфильму написал блестящий дуэт рок-музыкантов Трент Резнор и Аттикус Росс вместе с джазменом Джоном Батистом. Их саундтрек называют отдельным героем мультфильма.

Песенный конкурс "Евровидение": История огненной саги

Американский комик Уилл Феррел однажды увидел конкурс "Евровидение" и, пораженный масштабами шоу и водоворотом эмоций за его кулисами, решил снять о нем фильм. Феррела называют королем незатейливых комедий. Именно такая картина у него и получилась. Она рассказывает о не очень молодой исландской паре, которая мечтает вырваться из своего рыболовного городка, чтобы представить страну на Евровидении. По пути к мечте они переживут массу дурацких приключений (не забывайте, что сценарий создавал сам Феррел) и встретят кучу звезд конкурса, включая украинскую певицу, победительницу 2016 года Джамалу. Несмотря на не самый изысканный юмор, фильм понравился зрителям трогательными главными героями и яркими музыкальными номерами.

Vox Lux

Лента рассказывает историю двух сестер Селесты и Элеоноры. Пережив стрельбу со многими жертвами в школе, девушки под влиянием эмоций пишут песню, которая делает из Селесты звезду сцены. Элеонора же становится ее менеджером. Спустя почти 20 лет наивная девушка, искренне поющая о трагедии, превращается в капризную диву, которую воплотила Натали Портман. Картина рассказывает о том, как жестокие законы шоу-бизнеса могут затащить во мрак даже самый чистый талант, а настоящую музыку заменить строгими формулами создания коммерческих хитов.

Внутри Люина Дэвиса

Постановкой фильма занимались гениальные братья Джоэл и Итан Коэны, а главную роль в нем сыграл блестящий Оскар Айзек. Ему довелось воплотить бывшего моряка, а теперь фольк-музыканта, который вынужден браться за любую работу, чтобы воплотить свою мечту - когда-нибудь оказаться на большой сцене. Люин переживает личный кризис вместе с мучениями творчества, за искусное воплощение которых и отметили фильм гран-при Каннского кинофестиваля.

Звук металла

Еще один фильм-размышление о том, может ли тишина победить музыку. Главный герой ленты – талантливый молодой барабанщик Рубен. Однажды он начинает замечать, что быстро теряет слух. Карьера Рубена оказывается под угрозой, ведь чтобы сохранить хоть какую-нибудь способность слышать, ему нужно перестать выступать. Чтобы спасти любимого, девушка и партнерка героя по сцене находит для него убежище, где люди учатся жить с глухотой. Сможет ли Рубен победить тишину и остаться в музыке? Решение остается за ним.

Это – Spinal Tap

Жизнь музыканта – это не только вдохновение и творчество. Но и суровые будни в туре, когда нужно быстро передвигаться между городами и много работать, каждый вечер давая концерты. Псевдодокументальная музыкальная комедия рассказывает о "самой громкой рок-группе Британии", которая живет в пути. Коллектив Spinal Tap постепенно теряет популярность, но его участники стараются и дальше поддерживать имидж настоящих рок-кумиров. Их поведение, очевидно, доминирует над творчеством, превращая все в настоящий хаос, в котором неизвестно, есть ли место музыке. Примечательно, что актеры Майкл Маккин, Кристофер Гест и Гарри Ширер настолько вжились в образы своих героев, что создали несколько музыкальных альбомов и отыграли парочку концертов как музыкальное трио Spinal Tap.

Пианист

Лучшая роль пронзительного лирика Эдриена Броуди была вдохновлена реальной судьбой польского композитора и пианиста Владислава Шпильмана. Главный герой оказывается в Польше, охваченной Второй мировой. В Варшаве повсюду нацисты, а сам он – еврей. Поэтому его должны отправить в лагерь смерти и уничтожить. Выжить посреди пламени войны Владиславу помогает незаурядный музыкальный талант. Причем не всегда напрямую – порой героя спасают те, кому он подарил когда-то радость встречи с вдохновением.

Амадей

Циклопическая работа Милоша Формана продолжительностью 2 часа 40 минут (невиданный для своего времени хронометраж) переносит на экран вымышленную историю противостояния композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Популярный миф рассказывает о том, как Сальери страстно завидовал гениальному молодому выскочке и делал все, чтобы разрушить его карьеру и жизнь. В действительности ничего из этого не было. Однако режиссер сумел создать на основе этого мифа масштабную притчу о таланте, который не всегда достается достойному человеку, о зависти и совести. В 1985 году лента получила 8 "Оскаров", в том числе большую четверку – за лучший фильм, режиссуру, сценарий и актерскую работу.

Школа рока

Мятежный рок-музыкант Дьюи Финн (бесподобный Джек Блэк) оказывается настолько мятежным, что его выгоняют за хулиганство из собственной группы. Единственным способом выжить для него становится адресованное не ему предложение устроиться в школу учителем на замене. И он хватается за него. В подопечные ему достаются пятиклассники, кое-как овладевшие несколькоми музыкальными инструментами. Дьюи берется превратить их в настоящую рок-группу, а попутно учит преодолевать собственные комплексы, выражать себя через музыку, работать вместе и дружить. Сформированный им коллектив "Школа рока" подается на Битву групп, которая может стать для детей настоящим билетом к славе.

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