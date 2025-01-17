Увлекательный, но жестокий: о чем новый сериал 'Первозданная Америка' на Netflix

На платформе Netflix еще один неожиданный хит. В последние дни все большую популярность у зрителей завоевывает сериал "Первозданная Америка" – шоу держится в топе просмотров даже несмотря на то, что его называют одним из самых жестоких в каталоге стриминга.

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OBOZ.UA рассказывает, о чем идет речь в хитовом сериале. И почему его следует посмотреть уже в эти выходные.

"Первозданная Америка" по жанру – исторический вестерн. Он достаточно подробно и без украшений описывает период завоевания европейскими колонизаторами Дикого Запада США. А вернее Ютскую войну 1857-1858 годов. Тогда в ходе 10-месячного конфликта на территории нынешнего штата Юта столкнулись мормоны, американская армия и коренные народы.

Создал "Первозданную Америку" сценарист и продюсер Марк Л. Смит, а за постановку отвечал режиссер Питер Берг. В своей работе они решили не сглаживать гости углы, а показали насилие, сопровождавшее эти события, максимально детализировано. Зрители на протяжении шести серий наблюдают очень реалистичные перестрелки, бои на топорах и кровопролитие.

По сюжету женщина по имени Сара оказывается вместе с сыном в сложной жизненной ситуации. Это заставляет ее присоединиться к группе мормонов, которые передвигаются по неосвоенным территориям Америки. Путь странствующих приводит их в страшную опасность, где им придется бороться за выживание с местными народами. Те решительно настроены не пускать на свои земли чужестранцев. Победитель конфликта получит не только территории, но и сможет сделать свою культуру господствующей. Такие высокие ставки порождают небывалую жестокость.

На данный момент рейтинг шоу на агрегаторе IMDb составляет 8,3 балла. Премьера сериала прошла 9 января. Все эпизоды уже доступны на Netflix с украинским дубляжом.

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