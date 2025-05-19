В iPhone 17 Air могут использовать новый тип аккумулятора: есть сомнения относительно времени работы

Ожидаемый iPhone 17 Air, по слухам, станет совершенно новой моделью в линейке Apple. Одной из его главных особенностей может быть чрезвычайно тонкий дизайн. Такая форма создает значительные вызовы для обеспечения длительного времени автономной работы.

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Однако, появилась информация о потенциальном решении этой проблемы. Сообщается, что Apple может применить передовую технологию кремниевых аккумуляторов от японского поставщика TDK.

Поставщик Apple, компания TDK, подтвердила ускорение сроков производства этих новых аккумуляторов. Вместо сентября, поставки могут начаться уже к концу июня. Это смещение позволит производителям смартфонов, возможно, использовать эти элементы раньше, чем ожидалось, потенциально даже в моделях, которые выйдут в этом году.

iPhone 17 Air

Суть инновации TDK заключается в использовании кремния для анодов аккумуляторов вместо традиционного графита. Это изменение позволяет элементам хранить примерно на 15% больше энергии в том же объеме по сравнению с обычными батареями. Такое увеличение плотности энергии является критически важным. Оно может позволить Apple установить аккумулятор достаточной емкости в чрезвычайно тонкий корпус iPhone 17 Air, размеры которого, по слухам, составляют всего 5,5 мм.

Однако, несмотря на потенциальное увеличение плотности, существуют противоречивые прогнозы относительно фактического времени автономной работы iPhone 17 Air. Некоторые источники, такие как Уэйн Ма из The Information, предполагают, что он может иметь "худшее" время работы по сравнению с текущими моделями iPhone. В то же время Марк Гурман из Bloomberg выражает более оптимистичный взгляд, утверждая, что время работы будет "на уровне с современными iPhone", благодаря оптимизации аппаратного и программного обеспечения. Мин-Чи Куо также упоминал об "аккумуляторе высокой плотности" для этой модели.

Кроме того, энергоэффективный модем Apple C1 и отсутствие сверхширокоугольной камеры, по слухам, могут освободить внутреннее пространство для большей батареи или способствовать общей эффективности устройства, что потенциально может положительно повлиять на общее время автономной работы, несмотря на его тонкость.

Забегая вперед, будущее кремниевых аккумуляторов выглядит многообещающим. По сообщениям, Apple может внедрить еще более совершенную технологию с чистыми кремниевыми анодами в своем iPhone 2027 года, что может обеспечить до 10 раз больше накопления ионов лития. Между тем TDK уже активно работает над следующими поколениями, планируя представить четвертое поколение в следующем финансовом году, подчеркивая сложность массового производства этой технологии.

Ожидается, что iPhone 17 Air с 6,6-дюймовым дисплеем займет место модели Plus в линейке Apple 2025 года. Если слухи подтвердятся, эта модель станет первой, которая продемонстрирует новейшую аккумуляторную технологию в таком тонком корпусе. Анонс устройства, вероятно, состоится в сентябре 2025 года, в соответствии с традиционным осенним графиком презентаций Apple.

OBOZ.UA предлагает узнать о сроках появления нового складного iPhone от Apple.

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