В каких голливудских фильмах и сериалах играл 'Щедрик': интересная подборка

С началом полномасштабной войны в Украине мир стал проявлять повышенный интерес к украинской культуре. И так выяснилось, что один из главных глобальных символов Рождества, мелодия Carol of the Bells – это не что иное, как украинская праздничная песня "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича.

Видео дня

Щедровка прозвучала в голливудском кино и на телевидении уже много раз. OBOZ.UA вспоминал, где именно можно услышать наш всемирно известный "Щедрик".

Фильмы

Один дома

Культовая семейная комедия сама по себе является символом рождественских праздников. Мы каждый раз с удовольствием погружаемся в приключения Кевина МакКалистера, разворачивающего операцию "Хо-хо-хо" по защите дома от грабителей, обносящих богатые дома, хозяева которых уехали на рождественские каникулы. Помогает ему в этом та же Carol of the Bells.

Крепкий орешек 2

В интернете ведутся споры, можно ли считать этот боевик рождественским фильмом. А чем же еще, если Джон Макклейн в исполнении Брюса Уиллиса героически спасает свою семью от смертельной опасности под мерцание праздничных гирлянд. Еще и в сопровождении рок-версии "Щедрика".

Щедрик

Эта историческая драма украинского производства рассказывает о трех семьях – украинской, польской и еврейской – которые проходят через ад войны нацистов с коммунистами, а также через репрессии и геноцид. Символом надежды на то, что все должно закончиться хорошо, выступает мелодия, в честь которой названа лента.

У зеркала два лица

Романтическая комедия с Барброй Стрейзанд рассказывает о двух ученых, решающих искать любовь с научным подходом. На Рождество они встречаются в церкви, где играет "Щедрик" и обсуждают музыку.

Шепот

На удивление песня, полная надежд на хороший год, оказалась уместной и в хорроре. Одна из самых жутких сцен картины 2007 года происходит именно под звуки "Щедрика".

Сериалы

Только за этот год "Щедрик" звучал в сериалах минимум дважды. В мае его можно было услышать в одном из эпизодов культовой фантастики "Доктор Кто". Эпизод был посвящен музыке и именно под мелодию Николая Леонтовича проходят его ключевые события.

В августе на Netflix вышел заключительный сезон супергеройского шоу "Академия Амбрела". Украинская песня прозвучала в нем в момент, когда герои попадают в аварию. Что вызвало достаточно неоднозначную реакцию.

И это далеко не полный перечень. "Щедрик" можно услышать в таких культовых сериалах и шоу:

"Южный парк"

"Маппет Шоу" (специальный эпизод Ringing of the Bells)

"Симпсоны" (начало 8 серии 22 сезона, конец 3 серии 23 сезона, конец 10 серии 28 сезона)

"Грифины"

"Субботний вечер в прямом эфире"

"Менталист" (3 сезон, 10 серия).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "Щедрик" завоевывал мир, когда Украина постепенно оказывалась под советской оккупацией.

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