В Киеве возле озера Иорданское построят современный парк: как он будет выглядеть. Фото

В Киеве на берегу Иорданского озера в Оболонском районе планируется создать современное экопространство с инклюзивными зонами для отдыха и спорта.

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Проект представила ОО "Почайна". По информации организации, реконструкция охватит три ключевых участка территории и учтет потребности разных групп посетителей.

Первый участок будет расположен напротив дома 9е по улице Иорданской. Второй участок – напротив Оболонского районного центра социальных служб (Иорданьская 7г). На этом участке на берегу будет построена спортивная и детская площадки. Между полукругом и урезом воды будут расположены габионы с деревянным покрытием для сидения.

Третий участок будет расположен напротив Ольгинского садика и возле пляжика. Здесь завершается пешеходная экодорожка. Существующий пандус переделают за средства подрядчика, а еще будут сделаны ступени.

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