Как установить контроль над импульсами собаки: проверенная техника

Собаки – невероятно популярные домашние животные, которые быстро и легко становятся важными членами семьи. Несмотря на целый ряд привлекательных качеств, таких как верность и благосклонность, некоторые собаки не способны отказаться от вредных привычек.

Видео дня

Кинолог-бихевиорист Уилл Атертон в своем видео в Instagram поделился советами по поводу того, как установить сильный контроль импульсов у вашей собаки.

Обучение собак реагировать на команды имеет решающее значение, особенно, если они собираются сопровождать вас в общественных местах, где будут другие люди. Для владельцев собак чрезвычайно важно иметь возможность контролировать своих домашних питомцев и убедиться, что они не мешают и не беспокоят других людей.

Суть техники, которую предлагает эксперт, заключается в многократном повторении команды, пока ваш пес не начнет ее выполнять. По словам Вилла, в начале дрессировки своего пса, он предписывал ему "Сидеть!", но тот бежал дальше. Тогда кинолог возвращал животное на то место, откуда побежал, и повторял просьбу до тех пор, пока он не выполнил его.

По словам эксперта, для того чтобы эта техника сработала, стоит запастись изрядным терпением, зато потом результат вас порадует.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о самых спокойных породах собак в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.