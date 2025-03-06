В популярном регионе Испании задумали значительно поднять налог для туристов

В Каталонии, одном из наиболее популярных регионов Испании, предпринимаются новые меры по контролю за повышением туристического потока. Власти решили значительно поднять туристический налог, удвоив его до 15 евро за ночь (более 600 грн).

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Это решение является частью усилий, направленных на уменьшение негативных последствий от наплыва путешественников, уже приведших к перенаселению и дефициту ресурсов. Посещающие Барселону туристы будут вынуждены платить наибольший налог, тогда как в других частях Каталонии ставка будет повышаться только в случае введения дополнительного сбора, отмечает The Independent.

Налоги для туристов в Испании

Согласно новым правилам, максимальный размер налога для посетителей Барселоны будет составлять 15 евро за ночь (662 грн), что существенно больше по сравнению с нынешним налогом в размере 5,70 евро (251 грн) для гостей четырехзвездочных отелей. В то же время туристы, останавливающиеся в пятизвездочных отелях, раньше платили 7,50 евро (331 грн).

Кроме этого, важная часть средств, полученных от налога, будет направлена на решение жилищных проблем в регионе, что стало неотложной темой из-за резкого роста стоимости жилья.

Предложение по налогу поддержал депутат парламента Коммун Дэвид Сид, заявив, что это справедливый и пропорциональный шаг. Он отметил, что туристы, тратящие значительные суммы на проживание, могут себе позволить платить дополнительные несколько евро. Также он подчеркнул, что это нововведение является частью более широкого европейского тренда, направленного на ограничение негативного влияния массового туризма.

В последние годы Испания переживает бурное развитие туризма, что привело к ряду проблем, таких как перенаселенность, нехватка ресурсов, и высокие цены на жилье. Согласно результатам исследования YouGov 2024, почти треть испанцев считают, что страна слишком переполнена иностранными туристами. Эти факторы стали основной причиной разработки новой политики, которая должна ограничить негативные эффекты от растущего туризма.

Подобные шаги в контексте растущего туризма становятся все более актуальны не только для Каталонии, но и для других частей Испании. Власти планируют и дальше принять дополнительные меры для стабилизации ситуации. Туризм, хоть и является важной частью экономики, создает определенные социальные и экологические проблемы, с которыми страна должна справляться по новым инициативам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Испания готовит налог на покупку жилья для иностранцев.

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