В пятом сезоне 'Очень странных дел' будут минифильмы: известны новые детали

Стриминг Netflix готовится выпустить заключительный пятый сезон хитового сериала "Очень странные дела". И хотя официальных промо-материалов шоу еще не получило, его создатели уже рассказали о том, какими будут финальные серии.

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Так один из главных актеров шоу Финн Вулфгард, воплотивший на экране Майка Виллера, рассказал изданию Collider, что эпизоды заключительного сезона будут продолжаться дольше обычного. Хронометражем, а заодно и экшеном они будут напоминать полноценный фильм. "Это, безусловно, долгий сезон. Не каждый эпизод сродни полномасштабному фильму, но в этом году точно будут некоторые эпизоды, продолжительность которых равна фильму", – рассказал актер.

По его словам, таким образом, креативная команда "Очень странных дел" хочет обеспечить каждому из персонажей достойный финал. В другом своем интервью Вулфгард сравнил заключительный сезон шоу с "Властелином колец".

Последний съемочный день актер назвал очень эмоциональным для каждого на площадке. Актеры попрощались с проектом, которому посвятили 9 лет, а исполнители главных ролей, которые в начале съемок были детьми, успели вырасти и повзрослеть. "Это последние 10 лет моей жизни. Создателям шоу братьям Дафферам было по 30 лет во время старта съемок, а сейчас 40. Мы прошли это долгое путешествие вместе. Я провел все свое детство там", – объяснил Вулфгард.

Пока известно, что съемки 5 сезона завершились в декабре 2024 года и сейчас идет постпродакшен. Точной даты релиза новых серий еще нет, однако ожидается, что финальный сезон дебютирует на Netflix осенью. Он будет состоять из восьми серий. По всей вероятности, они выйдут двумя частями с определенным перерывом между ними.

Известно, что события финала "Очень странных дел" будут разворачиваться в 1987 году – то есть через год после событий финала четвертого сезона. Братья Дафферы обещали, что сезон сосредоточится на истории Вилла Байерса. Тем самым шоуранеры попытаются не повторить ошибок авторов "Игры престолов", полностью проваливших завершение эпического шоу.

Как известно, сериал "Очень странные дела" дебютировал на Netflix в 2016 году и стал одним из главных хитов платформы. За первые 28 дней шоу собрало 1,35 млрд. часов просмотра.

Сериал повествует о том, как в городке Хокинс в штате Индиана в 1983 году начинают загадочно исчезать люди, после чего герои находят переход на другую сторону существования мира. Группа детей со сверхспособностями начинает исследовать загадочное явление.

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