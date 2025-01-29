В седьмом сезоне 'Черного зеркала' вернутся герои эпизода USS Callister: появился первый кадр

Хотя культовый научно-фантастический сериал Netflix "Черное зеркало" создает все эпизоды по принципу антологии, не возвращаясь к старым персонажам и сюжетам, похоже, нас ждет первый в его истории сиквел. А именно продолжение эпизода "Космический корабль Калистер" (USS Callister), вышедшего в декабре 2017 года.

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Платформа подтвердила возвращение героев дебютной серии четвертого сезона в седьмой части шоу, которая должна выйти позже в этом году. Кадр с участием Нанетт Коул, которую играет актриса Кристин Милиоти, заметили в превью проектов Netflix 2025 года пользователи соцсети Х (бывший Twitter). Фрагмент вошел в ролик, созданный для пользователей из Великобритании и Ирландии. Ролик позднее был удален.

Серия "Космический корабль Калистер" пародировала научно-фантастическую франшизу "Звездный путь" и завоевала немало наград. В ней снялись такие актеры, как Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Билли Магнуссен и Джимми Симпсон. Поклонники "Черного зеркала" тогда отмечали, что замысел заслуживает продолжения, если не отдельного спино-оффа.

Сейчас известны некоторые детали сюжета-сиквела. После падения зловещего капитана Дэйли, которого играет Племонс, Нанетт появится в симуляции определенной видеоигры. Здесь следует напомнить, что эпизод "Космический корабль Калистер" заканчивается тем, что персонаж Племонса погибает от рук Нанетт и других членов экипажа, которых он превратил в цифровых клонов.

Уже известно, что кроме Милиоти в "Черное зеркало" вернутся Симпсон и Магнуссен. Других деталей Netflix пока не раскрывает.

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