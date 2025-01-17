В Японии платят за переезд в отдельные регионы: где именно и почему так

Япония, как и многие другие развитые страны, сталкивается с проблемой старения нации в отдаленных регионах. Поэтому правительство ввело несколько программ, стимулирующих молодежь переезжать в менее заселенные местности. Новоприбывшим готовы платить денежную помощь за аренду жилья, открытие бизнеса и т.д. Предлагают бесплатное или очень дешевое жилье.

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Программы финансовой поддержки для переезда действуют в разных регионах. Условия и размер помощи могут отличаться в зависимости от программы. Издание Express рассказало об интересных вариантах для тех, кто готов рискнуть начать новую жизнь в далекой стране.

Правительство предлагает 4 800 000 иен (почти 30 тысяч евро) желающим переехать в сельскую местность в рамках Программы регионального возрождения страны.

"Многие молодые японцы не хотят проходить через хлопоты, пытаясь найти покупателя, когда они наследуют старые семейные дома. Поэтому сейчас есть сотни традиционных японских сельских домов, которые просто пустуют. Это идеальная возможность приобрести дом и начать новое удивительное приключение", – отметил Уэйн Миллз, руководитель отдела операций Seven Seas Worldwide.

Программа направлена на возрождение японской сельской местности и возможный экономический рост.

"Беспроигрышное преимущество: вы получаете новый старт и руку помощи, в то время как местная экономика получает крайне необходимый толчок", – объяснил Миллз.

Такахама – это живописный рыбацкий городок в Японии, который, как и многие другие подобные населенные пункты, столкнулся с проблемой депопуляции и старения населения. Однако местные власти и активные жители не опустили руки и разработали амбициозную программу возрождения, направленную на сохранение традиций.

Такахама постепенно меняется. Увеличивается количество туристов, возрождаются местные ремесла, растет население. Такахама становится примером успешной реализации проектов по возрождению сельской местности.

Другая возможность – горная деревня Шимокава-чо на Хоккайдо. Комплексная программа включает несколько направлений:

поддержка молодых фермеров: предоставляются гранты, проводится обучение современным методам ведения сельского хозяйства;

создание бренда местных продуктов и их продвижение на рынке;

развитие агротуризма;

создание комфортных условий для отдыха туристов.

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