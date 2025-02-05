Варить или запекать: как лучше всего готовить свеклу, чтобы она была полезной и сладкой

Свекла – очень полезный и бюджетный овощ, который может быть основой для вкусных и легких салатов, а также борща, соусов. Но, часто для салатов этот овощ варят, но специалисты советуют его запекать.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов и кулинаров о том, как правильно готовить свеклу для салатов и закусок, чтобы она после оставалась сладкой и полезной.

Специалисты утверждают, что для того, чтобы свекла получилась максимально сладкой, лучше ее запекать, а не варить!

Почему запекание лучше?

1. Концентрирует сахара

При запекании вода не вымывает естественную сладость, как это происходит во время варки.

2. Сохраняет аромат

Свекла приобретает более насыщенный вкус.

3. Остается плотной

Структура свеклы не разваривается.

Как правильно запекать свеклу?

Не чистить – запекать свеклу в кожуре, чтобы она не потеряла сок. Завернуть в фольгу – это поможет сохранить влагу. Температура – 180–200°C. Время – зависит от размера: маленькое – 40 минут, среднее – 60 минут, большое – до 90 минут.

Проверить готовность – проткнуть ножом или шпажкой, должно входить легко.

Если хотите еще больше карамелизированной сладости, можно запекать при 200°C без фольги в последние 15 минут.

Но если нужно быстро – можно варить. Тогда лучше варить в кожуре и не прокалывать, чтобы свекла не потеряла сладость.

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