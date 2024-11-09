Вечная классика: Дженнифер Лопес показала маникюр, который всегда в моде

Нюдовые цвета – это то, что никогда не выходит из моды и всегда является признаком изысканного стиля. В этом сезоне нюд является главным трендом именно в маникюре.

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Розовый, персиковый, бежевый, цвет слоновой кости – выбор оттенков здесь на удивление широк. И, конечно, его не могла обойти вниманием королева нюдовых образов Дженнифер Лопес. Как пишет Marie Claire, безупречный оттенок маникюра она продемонстрировала во время визита в Лондон, где звезда представляла свой новый фильм "Неудержимый" (Unstoppable).

Для появления перед публикой звезда выбрала не популярные сейчас "голые ногти", а тренд "ногти манекена". Такой маникюр направлен на создание ультрасовершенного соответствующего тону кожи образа с тщательно обработанными кутикулами и более плотным покрытием лака. А еще "ногти манекена" могут быть удлиненными.

Лопес остановила свой выбор на длинных ногтях с квадратными слегка суженными кончиками. И, очевидно, осталась настолько довольна результатом, что постоянно хвасталась маникюром перед фотографами и гостями премьеры.

Вдобавок к нюдовому маникюру Лопес сделала и безупречный нюдовый макияж. Она подчеркнула скулы персиковыми румянами, а вот помаду выбрала с эффектом мягкого жемчужного перламутра.

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