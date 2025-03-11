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Весенняя паста "Песто" для обеда и ужина по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
285
Весенняя паста 'Песто' для обеда и ужина по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Паста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. И к тому же готовить ее можно с мясом, морепродуктами, фаршем, сыром, овощами.

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Как вкусно приготовить пасту

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной пасты с соусом "Песто".

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Паста Голден Паста – 100 г
  • Петрушка – пучок
  • Орехи грецкие – 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль – 1 ч.л
  • Масло оливковое – 3-4 ст.л
  • Пармезан – 2 ст. л
  • Томаты Чери – 100 г

Способ приготовления:

1. Сварить пасту в подсоленной воде до готовности.

Паста для блюда

2. Для соуса песто: смешать петрушку, орехи, чеснок, соль, оливковое масло и пармезан. Перебить все до однородной пасты.

Соус песто

3. На сковороде прогреть нарезанный чеснок, добавить помидоры черри и тушить. Добавить сваренную пасту и песто в сковороду, хорошо перемешать.

Приготовление блюда

4. Готовое блюдо посыпать пармезаном и подавайте горячим!

Готовое блюдо

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