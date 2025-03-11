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Весенняя паста "Песто" для обеда и ужина по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Паста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. И к тому же готовить ее можно с мясом, морепродуктами, фаршем, сыром, овощами.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной пасты с соусом "Песто".
Ингредиенты:
- Паста Голден Паста – 100 г
- Петрушка – пучок
- Орехи грецкие – 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль – 1 ч.л
- Масло оливковое – 3-4 ст.л
- Пармезан – 2 ст. л
- Томаты Чери – 100 г
Способ приготовления:
1. Сварить пасту в подсоленной воде до готовности.
2. Для соуса песто: смешать петрушку, орехи, чеснок, соль, оливковое масло и пармезан. Перебить все до однородной пасты.
3. На сковороде прогреть нарезанный чеснок, добавить помидоры черри и тушить. Добавить сваренную пасту и песто в сковороду, хорошо перемешать.
4. Готовое блюдо посыпать пармезаном и подавайте горячим!
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