Весенняя паста 'Песто' для обеда и ужина по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Паста – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. И к тому же готовить ее можно с мясом, морепродуктами, фаршем, сыром, овощами.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной пасты с соусом "Песто".

Ингредиенты:

Паста Голден Паста – 100 г

Петрушка – пучок

Орехи грецкие – 100 г

Чеснок – 1 зубчик

Соль – 1 ч.л

Масло оливковое – 3-4 ст.л

Пармезан – 2 ст. л

Томаты Чери – 100 г

Способ приготовления:

1. Сварить пасту в подсоленной воде до готовности.

2. Для соуса песто: смешать петрушку, орехи, чеснок, соль, оливковое масло и пармезан. Перебить все до однородной пасты.

3. На сковороде прогреть нарезанный чеснок, добавить помидоры черри и тушить. Добавить сваренную пасту и песто в сковороду, хорошо перемешать.

4. Готовое блюдо посыпать пармезаном и подавайте горячим!

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