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Винегрет с морской капустой: рецепт самого полезного и бюджетного салата из свеклы

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
381
Рецепт салата

Винегрет – очень полезный и вкусный овощной салат, который очень просто готовится. Для салата овощи лучше всего запечь, а для яркого вкуса добавьте квашеную капусту, грибы, сельдь, каперсы, морскую капусту. 

Видео дня
Запеченные овощи для салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета с морской капустой. 

Рецепт винегрета

Советы по приготовлению винегрета с морской капустой: 

1. Для того чтобы овощи не окрасились от свеклы, можно перед смешиванием с другими ингредиентами сбрызнуть свеклу растительным маслом.

Овощи для салата

2. Морскую капусту лучше покупать уже подготовленную или маринованную, что значительно облегчит процесс приготовления. Если морская капуста свежая, то предварительно отварите ее (10-15 минут) и дайте остыть.

Морская капуста для салата

3. Можно добавить в салат зеленый горошек и зеленый лук.

Ингредиенты: 

  • вареная свекла – 2 шт.
  • вареная морковь – 2 шт.
  • вареный картофель – 4 шт.
  • огурцы маринованные – 2 шт.
  • ибуля – 1 шт.
  • морская капуста – 200 г
  • соль и перец по вкусу
  • масло без запаха – по вкусу (примерно 50 мл)

Способ приготовления: 

1. В миску добавьте нарезанные небольшими кубиками: предварительно отварной картофель, свеклу, предварительно отварную морковь, лук и огурцы маринованные.

Ингредиенты для салата

2. Добавить морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправить растительным маслом без запаха.

Готовый салат

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