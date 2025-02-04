Винегрет с морской капустой: рецепт самого полезного и бюджетного салата из свеклы

Винегрет – очень полезный и вкусный овощной салат, который очень просто готовится. Для салата овощи лучше всего запечь, а для яркого вкуса добавьте квашеную капусту, грибы, сельдь, каперсы, морскую капусту.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета с морской капустой.

Советы по приготовлению винегрета с морской капустой:

1. Для того чтобы овощи не окрасились от свеклы, можно перед смешиванием с другими ингредиентами сбрызнуть свеклу растительным маслом.

2. Морскую капусту лучше покупать уже подготовленную или маринованную, что значительно облегчит процесс приготовления. Если морская капуста свежая, то предварительно отварите ее (10-15 минут) и дайте остыть.

3. Можно добавить в салат зеленый горошек и зеленый лук.

Ингредиенты:

вареная свекла – 2 шт.

вареная морковь – 2 шт.

вареный картофель – 4 шт.

огурцы маринованные – 2 шт.

ибуля – 1 шт.

морская капуста – 200 г

соль и перец по вкусу

масло без запаха – по вкусу (примерно 50 мл)

Способ приготовления:

1. В миску добавьте нарезанные небольшими кубиками: предварительно отварной картофель, свеклу, предварительно отварную морковь, лук и огурцы маринованные.

2. Добавить морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправить растительным маслом без запаха.

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