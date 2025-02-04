Винегрет с морской капустой: рецепт самого полезного и бюджетного салата из свеклы
Винегрет – очень полезный и вкусный овощной салат, который очень просто готовится. Для салата овощи лучше всего запечь, а для яркого вкуса добавьте квашеную капусту, грибы, сельдь, каперсы, морскую капусту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного винегрета с морской капустой.
Советы по приготовлению винегрета с морской капустой:
1. Для того чтобы овощи не окрасились от свеклы, можно перед смешиванием с другими ингредиентами сбрызнуть свеклу растительным маслом.
2. Морскую капусту лучше покупать уже подготовленную или маринованную, что значительно облегчит процесс приготовления. Если морская капуста свежая, то предварительно отварите ее (10-15 минут) и дайте остыть.
3. Можно добавить в салат зеленый горошек и зеленый лук.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 2 шт.
- вареная морковь – 2 шт.
- вареный картофель – 4 шт.
- огурцы маринованные – 2 шт.
- ибуля – 1 шт.
- морская капуста – 200 г
- соль и перец по вкусу
- масло без запаха – по вкусу (примерно 50 мл)
Способ приготовления:
1. В миску добавьте нарезанные небольшими кубиками: предварительно отварной картофель, свеклу, предварительно отварную морковь, лук и огурцы маринованные.
2. Добавить морскую капусту, соль и перец по вкусу и заправить растительным маслом без запаха.
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