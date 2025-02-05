Вкус удивит: делимся самым оригинальным рецептом гречки с куриными сердечками для ужина

Гречка является очень ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще из гречки можно приготовить вкусные гречаники.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриными сердечками и овощами.

Ингредиенты:

Гречка 1 стакан

Вода 3 стакана

Морковь 2 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Сердечки куриные 700 г

Перец чили – по вкусу

Помидоры без кожуры 2 шт.(или пол банки консервированных томатов)

Специи по вкусу (соль, перец, прованские травы)

Способ приготовления:

1. Обжариваем сердечки на растительном масле (не большом количестве потому что сердечки пустят сок).

2. Обжариваем сначала до испарения жидкости (тогда еще несколько минут до золотистости сердечек). После добавляем чеснок и лук, перемешиваем. Добавляем морковь (чем больше моркови тем нежнее будет блюдо).

3. После добавляем еще перец чили, томаты, все тщательно перемешиваем, засыпаем гречку, заливаем водой и накрываем. Тушите до готовности гречки.

Можно подавать с зеленью!

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