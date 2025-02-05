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Вкус удивит: делимся самым оригинальным рецептом гречки с куриными сердечками для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт блюда

Гречка является очень ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще из гречки можно приготовить вкусные гречаники.

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Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриными сердечками и овощами. 

Рецепт каши

Ингредиенты: 

  • Гречка 1 стакан
  • Вода 3 стакана 
  • Морковь 2 шт. 
  • Лук 1 шт. 
  • Чеснок  3 зуб.
  • Сердечки куриные 700 г 
  • Перец чили – по вкусу 
  • Помидоры без кожуры 2 шт.(или пол банки консервированных томатов)
  • Специи по вкусу (соль, перец, прованские травы)

Способ приготовления: 

1. Обжариваем сердечки на растительном масле (не большом количестве потому что сердечки пустят сок).

Жареные сердечки

2. Обжариваем сначала до испарения жидкости (тогда еще несколько минут до золотистости сердечек). После добавляем чеснок и лук, перемешиваем. Добавляем морковь (чем больше моркови тем нежнее будет блюдо). 

Овощи с сердечками

3. После добавляем еще перец чили, томаты, все тщательно перемешиваем, засыпаем гречку, заливаем водой и накрываем. Тушите до готовности гречки.

Приготовление гречки

Можно подавать с зеленью!

Готовая гречка

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