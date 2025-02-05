Вкус удивит: делимся самым оригинальным рецептом гречки с куриными сердечками для ужина
Гречка является очень ценным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще из гречки можно приготовить вкусные гречаники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриными сердечками и овощами.
Ингредиенты:
- Гречка 1 стакан
- Вода 3 стакана
- Морковь 2 шт.
- Лук 1 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Сердечки куриные 700 г
- Перец чили – по вкусу
- Помидоры без кожуры 2 шт.(или пол банки консервированных томатов)
- Специи по вкусу (соль, перец, прованские травы)
Способ приготовления:
1. Обжариваем сердечки на растительном масле (не большом количестве потому что сердечки пустят сок).
2. Обжариваем сначала до испарения жидкости (тогда еще несколько минут до золотистости сердечек). После добавляем чеснок и лук, перемешиваем. Добавляем морковь (чем больше моркови тем нежнее будет блюдо).
3. После добавляем еще перец чили, томаты, все тщательно перемешиваем, засыпаем гречку, заливаем водой и накрываем. Тушите до готовности гречки.
Можно подавать с зеленью!
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