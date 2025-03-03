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Вкуснее, чем голубцы: фаршированный перец филе и сыром
Фаршированный перец – очень вкусное и сытное блюдо, которое готовится даже проще, чем голубцы. Для начинки можно использовать грибы, мясо, рис, овощи, булгур.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца, с куриным филе, и сыром.
Ингредиенты:
- Фаршированный перец
- Перец 2 шт.
- Куриное филе 1 шт
- Кукуруза 1/2 банка
- Яйцо 1 шт
- Лук 100г
- Сметана 2 ст.л
- Сыр 80 г
- Зелень
- Соль, перец, приправа к курице
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко филе, добавьте яйцо, кукурузу, лук, сметану, зелень, специи, перемешайте.
2. Нафаршируйте перец, сверху присыпьте твердым тертым сыром и запекайте в духовке до готовности.
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