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Вкуснее, чем голубцы: фаршированный перец филе и сыром

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
78
Рецепт перца

Фаршированный перец – очень вкусное и сытное блюдо, которое готовится даже проще, чем голубцы. Для начинки можно использовать грибы, мясо, рис, овощи, булгур.

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Чем нафаршировать перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца, с куриным филе, и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Фаршированный перец
  • Перец 2 шт.
  • Куриное филе 1 шт
  • Кукуруза 1/2 банка
  • Яйцо 1 шт
  • Лук 100г
  • Сметана 2 ст.л
  • Сыр 80 г
  • Зелень
  • Соль, перец, приправа к курице

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко филе, добавьте яйцо, кукурузу, лук, сметану, зелень, специи, перемешайте.

Приготовление блюда

2. Нафаршируйте перец, сверху присыпьте твердым тертым сыром и запекайте в духовке до готовности.

Готовое блюдо

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