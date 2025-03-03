Вкуснее, чем голубцы: фаршированный перец филе и сыром

Фаршированный перец – очень вкусное и сытное блюдо, которое готовится даже проще, чем голубцы. Для начинки можно использовать грибы, мясо, рис, овощи, булгур.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца, с куриным филе, и сыром.

Ингредиенты:

Фаршированный перец

Перец 2 шт.

Куриное филе 1 шт

Кукуруза 1/2 банка

Яйцо 1 шт

Лук 100г

Сметана 2 ст.л

Сыр 80 г

Зелень

Соль, перец, приправа к курице

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко филе, добавьте яйцо, кукурузу, лук, сметану, зелень, специи, перемешайте.

2. Нафаршируйте перец, сверху присыпьте твердым тертым сыром и запекайте в духовке до готовности.

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