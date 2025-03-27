Вкусные и сытные спагетти за 10 минут: как приготовить аутентичное итальянское блюдо

Аутентичное итальянское блюдо, известное как Spaghetti Aglio e Olio, является воплощением простоты домашнего приготовления. Стоит лишь воспользоваться простым сочетанием трав и специй, чтобы создать вкуснейшее блюдо на основе дешевой пачки спагетти.

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Эксперт-основатель The Gift of Oil Фил Бьянки предложил свой рецепт этого блюда, который является максимально простым и удастся у каждого. Для его версии спагетти нужно всего шесть ингредиентов, готовится она не больше 10 мину, пишет Express.

Ингредиенты

250 г спагетти или другой длинной пасты

60 мл сливочного масла

Два зубчика чеснока, нарезанные пластинками.

Пол чайной ложки сушеных хлопьев чили

Горсть петрушки (мелко нарезанная)

11 г пармезана, при необходимости больше

Соль по вкусу.

Способ приготовления

Доведите до кипения кастрюлю с подсоленной водой. Отмерьте спагетти перед тем, как добавить их в кипящую воду.

Осторожно разогрейте оливковое масло (вы можете использовать обычное оливковое масло первого отжима) на сковороде. Тем временем очистите зубчики чеснока и мелко нашинкуйте их очень тонкими ломтиками.

Добавьте чеснок и хлопья чили на сковороду и осторожно готовьте несколько минут или пока чеснок не станет светло-золотистым.

Вместо этого можно использовать свежий красный перец чили, очищенный от косточек, но хлопья чили предлагают концентрированные тепло и вкус, их легко использовать и хранить. Они также имеют более длительный срок хранения, чем свежий перец чили, что делает их удобным и универсальным вариантом для добавления специй в макаронные блюда.

Будьте осторожны, не жарьте чеснок и чили слишком долго, поскольку это может сделать их горькими.

Добавьте петрушку, когда чеснок станет слегка золотистым, а затем сваренные отцеженные спагетти (оставьте немного крахмалистой воды из пасты, чтобы добавить ее на сковороду).

В завершение перемешайте пасту в приправленном масле на среднем огне в течение 30 секунд, затем посыпьте дополнительное количество петрушки и щедрую порцию тертого сыра пармезан для замечательного блюда.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить пасту из двух ингредиентов по рецепту Джейми Оливера.

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