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Вкусные кабачковые оладьи с оригинальным соусом: простой рецепт блюда, которое понравится всем
Кабачки – очень вкусные и бюджетные овощи, которые можно вкусно жарить, тушить, делать из них салаты, пасту и блины. А также из кабачков получатся очень вкусные запеканки, пироги и даже чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинчиков из кабачков, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- яйца
- чеснок
- соль, перец
Соус:
- крем-сыр
- свежий огурец
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте яйцо, муку, специи и перемешайте.
2. Ложкой выложите тесто, обжарьте с двух сторон под крышкой.
3. Соус: смешайте крем-сыр и порезанные свежие огурцы.
Подавайте блинчики с соусом!
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