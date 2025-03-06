Вкусные кабачковые оладьи с оригинальным соусом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Кабачки – очень вкусные и бюджетные овощи, которые можно вкусно жарить, тушить, делать из них салаты, пасту и блины. А также из кабачков получатся очень вкусные запеканки, пироги и даже чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинчиков из кабачков, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

кабачки

мука

яйца

чеснок

соль, перец

Соус:

крем-сыр

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте яйцо, муку, специи и перемешайте.

2. Ложкой выложите тесто, обжарьте с двух сторон под крышкой.

3. Соус: смешайте крем-сыр и порезанные свежие огурцы.

Подавайте блинчики с соусом!

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