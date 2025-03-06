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Вкусные кабачковые оладьи с оригинальным соусом: простой рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
180
Рецепт оладий

Кабачки – очень вкусные и бюджетные овощи, которые можно вкусно жарить, тушить, делать из них салаты, пасту и блины. А также из кабачков получатся очень вкусные запеканки, пироги и даже чипсы. 

Видео дня
Кабачковые блины с чесноком

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинчиков из кабачков, которые очень просто готовятся. 

Кабачковые блины

Ингредиенты:

  • кабачки 
  • мука
  • яйца
  • чеснок
  • соль, перец

Соус:

  • крем-сыр
  • свежий огурец

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок, добавьте яйцо, муку, специи и перемешайте.

Приготовление блинов

2. Ложкой выложите тесто, обжарьте с двух сторон под крышкой. 

Жареные блины

3. Соус: смешайте крем-сыр и порезанные свежие огурцы. 

Соус к блинам

Подавайте блинчики с соусом! 

Готовые блины с соусом

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