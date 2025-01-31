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Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется
Ленивые вареники – блюдо на любой случай. Их не придется долго лепить или раскатывать тесто. Шарики быстро отвариваются и получается очень сытными.
Идея приготовления вкусных ленивых вареников опубликована на странице фудблогера с ником idei prikorma в Instagram. Вам понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 350 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- мука – 3-5 ст.л. (в зависимости от влажности сыра)
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сыр хорошо разомкнуть вилкой.
2. Добавить яйцо, муку и разрыхлитель.
3. Замешать тесто.
4. Раскатать, сделать из теста колбаски.
5. Нарезать на кусочки и слегка придавить вилкой (можно и не придавливать).
6. Готовые вареники положить в кипящую воду и варить, пока вареники всплывут.
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