Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

Ленивые вареники – блюдо на любой случай. Их не придется долго лепить или раскатывать тесто. Шарики быстро отвариваются и получается очень сытными.

Видео дня

Идея приготовления вкусных ленивых вареников опубликована на странице фудблогера с ником idei prikorma в Instagram. Вам понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 350 г

куриное яйцо – 1 шт.

мука – 3-5 ст.л. (в зависимости от влажности сыра)

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сыр хорошо разомкнуть вилкой.

2. Добавить яйцо, муку и разрыхлитель.

3. Замешать тесто.

4. Раскатать, сделать из теста колбаски.

5. Нарезать на кусочки и слегка придавить вилкой (можно и не придавливать).

6. Готовые вареники положить в кипящую воду и варить, пока вареники всплывут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: