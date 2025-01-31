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Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
93
Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

Ленивые вареники – блюдо на любой случай. Их не придется долго лепить или раскатывать тесто. Шарики быстро отвариваются и получается очень сытными.

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Идея приготовления вкусных ленивых вареников опубликована на странице фудблогера с ником idei prikorma в Instagram. Вам понадобится всего четыре ингредиента.

Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 350 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • мука – 3-5 ст.л. (в зависимости от влажности сыра)
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

1. Сыр хорошо разомкнуть вилкой.

2. Добавить яйцо, муку и разрыхлитель.

Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

3. Замешать тесто.

Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

4. Раскатать, сделать из теста колбаски.

5. Нарезать на кусочки и слегка придавить вилкой (можно и не придавливать).

Вкусные ленивые вареники для всей семьи: лепить и раскатывать тесто не придется

6. Готовые вареники положить в кипящую воду и варить, пока вареники всплывут.

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