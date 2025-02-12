Возникли технические трудности: у Apple отказались от разработки очков дополненной реальности

Корпорация Apple приняла решение об отмене разработки очков дополненной реальности, которые должны были подключаться к ее устройствам. Этот шаг стал новой неудачей для компании в ее усилиях создать гарнитуру, которая была бы привлекательна для более широкого круга потребителей.

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Решение было принято на этой неделе после того, как Apple почувствовала, что найти оптимальную технологию для продукта в пределах доступной цены стало очень сложно. Первоначально проект предусматривал создание очков со встроенными дисплеями, нуждающимися в подключении к Mac, но на практике этот продукт оказался неудачным, сообщает Bloomberg.

Первоначально, в рамках разработки очков, Apple планировала подключение устройства непосредственно к iPhone. Однако технологические затруднения с мощностью процессора телефона усложнили реализацию этой идеи. Проблемы с энергообеспечением и временем автономной работы iPhone заставили компанию перенести подключение на Mac, у которого более мощные процессоры и большие аккумуляторы. Однако даже это изменение не помогло достичь желаемых результатов, и в ходе тестирования продукта оказалось, что функции не отвечают требованиям.

Внутренняя обеспокоенность будущего проекта оказалась среди сотрудников Apple Vision Products Group. Члены команды, работавшие над новыми очками, отмечали, что проект терял фокус и не имел четкого направления развития. Нехватка ясности в руководстве также стала проблемой, и, в конце концов, было принято решение о закрытии инициативы. Это стало еще одной неудачной попыткой компании сделать технологии гарнитур популярной среди потребителей, пишет издание.

Несмотря на отказ от очков N107, Apple продолжает работу над усовершенствованием своего предыдущего проекта Vision Pro. Этот продукт, хоть и не добился мгновенного успеха из-за высокой цены и громоздкого дизайна, остается технологическим достижением для компании. Тим Кук, генеральный директор Apple, на конференции неоднократно отмечал, что продукт начинает получать признание среди корпоративных пользователей. Компания надеется на дальнейшее развитие и совершенствование Vision Pro, чтобы сделать продукт более привлекательным для более широкой аудитории.

В то время как Apple продолжает работать над Vision Pro, компания Meta, являющаяся главным конкурентом в этом сегменте, не прекращает своих усилий. Meta уже разрабатывает дополненные очки, доступные на рынке в 2027 году. Ожидается, что их версия позволит пользователям получать дополнительные сведения и накладывать графические элементы на реальный мир, что является существенным преимуществом по сравнению с нынешними предложениями Apple.

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