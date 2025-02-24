Все iPhone 17 показали в коротком анонсе: что известно

Несмотря на то, что до официального анонса новых моделей iPhone 17 остается еще несколько месяцев, в сети уже активно обсуждают вероятные изменения в дизайне и технических характеристиках будущих смартфонов. Согласно последней информации, Apple предложит обновление экранов и повышение разрешения фронтальной камеры.

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Известный инсайдер Маджин Бу (@MajinBuOfficial) опубликовал CAD-изображения моделей линейки iPhone 17. Новые инсайдерские данные позволяют составить достаточно четкое представление о том, что готовят для пользователей Apple.

Apple планирует выпустить четыре новых устройства. Обычный iPhone 17, по всей вероятности, останется без изменений в дизайне, а вот две модели Pro впервые получат значительно больший прямоугольный блок камеры. Три объектива в новом блоке сохранят свое треугольное расположение.

Кроме того, на рендере изображен еще и iPhone 17 Air – более тонкий смартфон с горизонтальным блоком камеры, похожим на текущие модели Google Pixel. Этот смартфон заменит модель Plus и станет самым тонким iPhone, который Apple когда-либо создавала.

Другие источники подтверждают эти радикальные изменения дизайна. К примеру, Digital Chat Station, известный инсайдер из Китая, отметил, что прототипы iPhone 17 Pro выглядят похоже.

До официального релиза iPhone 17 остается больше шести месяцев, но в сети уже появилось немало слухов об этих смартфонах. В частности, упоминается, что Apple впервые за шесть лет обновит разрешение передней камеры, а также базовые модели получат экраны с частотой обновления 120 Гц.

Есть также сведения, что цены на новые iPhone могут вырасти из-за торговых пошлин, введенных Трампом. Если это сбудется, самый дешевый iPhone 17 обойдется в $870 вместо $799, а начальная цена 17 Pro будет составлять $1089.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что iPhone 17 может получить обратную беспроводную зарядку.

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