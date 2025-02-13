Всегда актуален: Адель показала маникюр, которому не изменяет годами

Адель всегда остается верна своему стилю, даже в мельчайших деталях. Она славится не только своим невероятным голосом, но и безупречным внешним видом. Одним из таких элементов, всегда на месте, является ее маникюр.

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На этой неделе певица снова привлекла внимание, когда была замечена на матче Лейкерс вместе с женихом Ричем Полом. Ее маникюр не остался без внимания фанатов, ведь он был поразителен, как всегда, пишет Vogue.

Адель продемонстрировала классический французский маникюр, уже давно ставший ее коронным признаком. Она выбрала длинные миндалевидные ногти, подчеркивающие элегантность ее рук. Особенностью этого маникюра стали более выразительные белые кончики, придающие дополнительный шарм. Такой стиль выглядит не только безупречно, но и чрезвычайно современен, несмотря на свою классическую природу.

Ее стиль был дополнен монохромным образом, в котором сочетались черный тренч и кожаная куртка с плетеным воротником. Певица удачно соединила свой внешний вид с маникюром, придавшим ей изящества и женственности. Такое внимание к деталям всегда было присуще Адель, и она не изменяет своим любимым элементам, в частности в маникюре.

Длинные миндалевидные ногти, как у Адель, являются одними из главных трендов маникюра 2025 года. Это форма, которая отлично подходит для любого случая и придает элегантность. Более того, модные стили маникюра в следующем году будут включать не только классический французский дизайн, но и вариации с цветными кончиками или даже веселыми узорами.

Адель снова доказала, что даже маленькие детали могут производить большой эффект. Ее маникюр стал не просто стилистической чертой, а настоящим модным трендом, которым хочется следовать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Адель попала в скандал из-за платья дизайнера из России.

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